        Haberler Magazin Eurovision 1'incisi Charlie McGettigan'dan İsrail tepkisi: Ödülü geri verecek

        Eurovision 1'incisi Charlie McGettigan'dan İsrail tepkisi: Ödülü geri verecek

        Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'n de yer alacak olmasına tepkiler dinmiyor. 1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da ödülünü iade edeceğini açıkladı

        Giriş: 13.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 13.12.2025 - 12:09
        Ödülünü iade edecek
        1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu. İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

        McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

        Charlie McGettigan; "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz, 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim" diye konuştu.

        Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

        EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti. Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

