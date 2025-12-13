Habertürk
Habertürk
        Eurovision ödülünü iade edecek | Dış Haberler

        1994 Eurovision birincisi ödülünü iade edecek

        1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, İsrail'in 2026'da düzenlenecek yarışmaya katılımına izin verilmesi nedeniyle ödülünü iade edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 01:24 Güncelleme: 13.12.2025 - 01:24
        Eurovision ödülünü iade edecek
        1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

        İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

        McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

        McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

        Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

        İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

        EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

        Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        #eurovision
