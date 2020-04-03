Son olarak Roma ve Sampdoria kulüplerinde görev alan Eusebio Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını duyurdu. Koronavirüs nedeniyle kendini izole ettiğini belirten 50 yaşındaki Di Francesco, "Bu süreçte İngilizce çalışıyorum. Ayrıca, torunumla Skype üzerinden görüşmeler yapıyorum. Her türlü yeni tecrübeye açığım. Sassuolo'da çalışırken ve son dönemde Premier Lig'den bazı kulüplerden teklifler aldım." ifadelerini kullandı.

La Gazzetta'ya konuşan Di Francesco, "Son dönemde Türkiye'den bir teklif geldi. Ayrıca, bazı milli takımlardan da teklifler oldu. Opsiyonlarıma bakıyorum." sözlerini noktaladı.

Öte yandan, Di Francesco'ya teklif yapan kulübün Fenerbahçe olduğuna dair söylentiler çıktı.

EUSEBIO DI FRANCESCO KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine 2008'de Virtus Lanciano ile başlayan Di Francesco, ardından 2 sezon boyunca Pescara'da görev aldı. 2011'deki kısa Lecce macerasının ardından 2012'de adını duyuracağı ve başarılı olacağı Sassuolo'ya geçti. 5 sezonluk Sassuolo kariyeri, Di Francesco'ya AS Roma'nın kapılarını açtı. Roma'daki 2 sezonun ardından İtalyan hoca, Monchi'nin görevinden alınmasıyla birlikte ayrıldı. Bu sezon 8 maçlığına Sampdoria'yı yöneten İtalyan futbol adamı, ekim ayından bu yana kendisine kulüp arıyordu.