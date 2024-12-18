Eva Green ve Murat Yıldırım başrolü paylaşıyorlar
Martin Scorsese ve Bahman Ghobadi'nin yapımcılığını üstlendiği yeni filmde, ünlü oyuncular Eva Green ve Murat Yıldırım başrolü paylaşıyor
Bahman Ghobadi'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Martin Scorsese'nin yapımcı olarak katkı sağladığı "İki Ağaç" adlı filmin çekimleri 15 gün önce Türkiye'de başladı.
2025'te vizyona girmesi planlanan film, başrollerinde dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım’ı bir araya getirdi. Green'in, filmin çekimleri için ara ara Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Psikolojik gerilim türündeki filmin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, DepoPhoto