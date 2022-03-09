Evan Rachel Wood, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi. Bebeğini dünyaya getirmediğini, kürtaj yaptırdığını söyleyen Wood, o süreçte de Marilyn Manson'ın kendisine asla destekleyici şekilde davranmadığını sözlerine ekledi. Oyuncu, "Bebeğimi aldırdığım gün bile kendisine akşam yemeği hazırlamamı istedi." dedi.

Evan Rachel Wood, daha sonra "Hatırlıyorum... Dinlenmem gerekiyordu. Bedenim bir travma yaşamıştı. Ama bu onun umurunda bile değildi." ifadelerini kullandı.