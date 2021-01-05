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Evcil hayvanlar sevgi ve şefkati öğretir

Çocukların duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişiminde evcil hayvanlar önemli bir role sahiptir.  Çocukların evcil hayvanlarla bağ kurarak duygularını, korkularını, öfkelerini daha rahat ifade edebildiğini, sosyalleşebileceğini, yardımlaşma ve bağlılık duygusunu öğrendiğini söyleyen uzman Psk. Nilüfer Sekmen, evcil hayvanların çocukların gelişimine etkilerini anlattı. 

Evcil hayvanlar sevgi ve şefkati öğretir

Çocuklar kendilerine koşulsuz sevgiyle bağlanmasına ihtiyaç duyar. Evcil hayvanlar da koşulsuz sevgi verir, karşısındakini yargılamaz. Evcil hayvanların çocukların duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimine birçok etkisi bulunur. Peki, ama hayvanlar bunu nasıl başarır?

Psk. Nilüfer Sekmen, bu sorunun yanıtını şöyle veriyor: “Çocukların dili oyundur, oyuncaklardır. Çocuklarla, oyun ve oyuncaklar yoluyla bağ kurabiliriz. Örneğin çocuklara bir şeyler öğretmek amacıyla hayvan figürlerinden faydalanırız. Bu oyuncaklar sayesinde çocuklar sırlarını paylaşabilir, kızgınlığını, duygularını ifade etmekten kaçınmaz, dile getirir. Evcil hayvanlar da bunlara öncelik tanır. Hayvanları taklit etmek, örneğin onlar gibi zıplamak, atlamak, hareket etmek çocukların vücut koordinasyonları ve kas gelişiminde de önemli rol oynar. Aynı şekilde banyo yaptırırken ördeklerle eşlik edilmesi, tuvalet alışkanlıklarını kazandırma aşamasında sevdiği hayvanlardan bahsedilmesi, hikâyelerde bulunan hayvanlarla kendi hayatlarına onları da dâhil etmeleri çocuklara birçok olumlu etki sağlar.”

Çocuklar korkularını evcil hayvanlar vasıtasıyla yenebilir

“Doğa çocuklar için bir mesaj, yeni deneyimler elde etmeleri için güzel bir tecrübedir. Bu nedenle doğa ve doğadaki canlılarla bağ kurmak çocuğun bireyselleşme yolunda yol göstericidir” diyen Psk. Sekmen, aynı zamanda evcil hayvanların çocuklara yardımlaşma ve bağlılık duygusu aşıladığını da hatırlatıyor. Psk. Sekmen, çocukların kendi içlerinde yaşadığı duyguları göstererek dışsallaştırmaya başlayabildiğine dikkat çekiyor. Çocukların korkularını evcil hayvanlar üzerinde deneyimleyerek yenebileceğini belirten Psk. Sekmen, şöyle devam ediyor: “Çocuk evcil hayvanlardan insanlarla oluşacak olan ilişkilerinde sevgiyi, korumayı, bağımsız olmayı öğrenir. Evcil hayvanlarla yaşadıklarında, onlarla etkileşim içinde olduklarında empati yetenekleri ve şefkat duyguları da artar.”

Hayvanlarla bağ kurmak sosyalleşemeyen çocuklara fayda sağlıyor

Psk. Nilüfer Sekmen, çocukların hayvanlarla bağ kurduklarında duygularını, korkularını, öfkelerini daha rahat ifade edebildiğini ve sosyalleşebileceğini anlatıyor. Hayvanlarla bağ kurmanın kendini ifade etmekte zorlanan, duygularını içinde bastıran, yalnızlaştıran, sosyalleşmekten çekinen, kardeş rekabeti oluşan çocuklara çok büyük fayda sağladığının altını çizen Psk. Sekmen, “Bu çocuklar hayvanlarla vakit geçirmekten keyif aldıkları için kendilerini iyi hisseder. Öfke ve saldırganlık davranışlarıyla karşı karşıya kalınan çocuklara da aynı şekilde hayvanlarla bağ kurdurmak empati ve sevginin oluşturulmasında etkili yollardan biridir. Ailelere çocuklarının hayvanlarla iletişiminde fırsat vermesini ve onları desteklemesini öneriyorum. Evde evcil hayvan besleme fikriniz varsa bunu da deneyimleyebilir, çocuğunuzun üzerindeki etkisini olumlu açıdan keşfedebilirsiniz. Evcil hayvan çocuğunuzu yargılamadan, sonuç almadan rahatlatacağından ötürü en iyi arkadaşı olabilir” diyor.

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