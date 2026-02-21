Canlı
        Evde adana kebap nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı adana kebap tarifi

        Evde adana kebap nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı adana kebap tarifi

        Adana kebap, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Doğru malzemelerle ve teknikle evde hazırlanabilen Adana kebap, restoran lezzetini aratmayan bir yapıya sahiptir. Katkısız ve doğal malzemelerle yapılan ev yapımı Adana kebap hem ekonomik hem de sağlıklıdır. Peki evde adana kebap nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 21.02.2026 - 19:26 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:32
        Evde adana kebap nasıl yapılır?
        Adana kebap, Türk mutfağının en meşhur ve sevilen lezzetlerinden biridir. Özellikle etin baharatlarla harmanlanıp şişe geçirilerek köz ateşte pişirilmesi, kendine has aroması ve yumuşak dokusunu ortaya çıkarır. Evde Adana kebap yapmak, restoran deneyimini ev ortamına taşımak isteyenler için ideal bir seçenektir.

        Doğru malzemeler ve teknikler kullanıldığında katkısız, doğal ve lezzetli bir kebap hazırlamak mümkündür. Bu yazıda adım adım evde Adana kebap yapımını, püf noktalarını ve kalori bilgilerini bulabilir, kendi mutfağınızda profesyonel lezzeti yakalayabilirsiniz. İşte evde Adana kebap tarifi…

        EVDE ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

        Evde Adana kebap nasıl yapılır? Bu tarifin yapımı; temel olarak kıyma, kuyruk yağı ve baharatların doğru oranlarda karıştırılmasına dayanır. Kıyma ne kadar kaliteli olursa kebap o kadar lezzetli olur. Evde Adana kebap yaparken dana ve kuzu etini karıştırmak klasik tarifin vazgeçilmezidir.

        Kıyma, ince çekilmiş olmalı ve içerisine çok az tuz ve pul biber eklenmelidir. Karışım yoğrulduktan sonra kebap şişlerine geçirilir. Izgara veya tavada pişirilerek servis edilir. Ev ortamında hazırlanan Adana kebap, yanında sumaklı soğan ve lavaş ile sunulduğunda tam bir şölen havası yaratır.

        EVDE ADANA KEBAP MALZEMELERİ

        Ev yapımı Adana kebap için gereken malzemeler aşağıda verilmiştir;

        • 500 gram orta yağlı kuzu eti
        • 150 gram dana kuyruk yağı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı kararbiber
        • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
        • Lavaş ve sumaklı soğan (servis için)

        Malzemeler, damak zevkine göre artırılabilir veya baharat çeşitlendirilebilir. Ancak Adana kebapta temel lezzet etin ve pul biberin uyumundan gelir.

        EVDE ADANA KEBAP TARİFİ

        Evde adana kebap tarifi için adımlar aşağıda verilmiştir;

        • Kuzu ve dana etini ince çekilmiş şekilde hazırlayın.
        • Kuyruk yağını küçük parçalar halinde kıyma ile karıştırın.
        • Tuz, pul biber, karabiber ve isteğe bağlı sarımsağı ekleyip yoğurun.
        • Yoğrulan kıymayı yaklaşık 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
        • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şişlere geçirin.
        • Izgara veya döküm tavada orta ateşte pişirin. Her tarafı eşit şekilde kızarana kadar çevirin.
        • Servis ederken sumaklı soğan ve lavaş ile sunabilirsiniz.

        Ev yapımı Adana kebap, restoran lezzetini aratmadan sofralara gelir. Yanında salata ve ayran ile mükemmel bir öğün oluşturur.

        EVDE ADANA KEBAP TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Kıyma mutlaka ince çekilmiş olmalıdır. İri parçalar kebabın dokusunu bozabilir. Püf noktaların diğerlerini aşağıda bulabilirsiniz;

        • Et ve kuyruk yağı oranı yaklaşık 3:1 olmalıdır.
        • Baharatları karıştırırken aşırıya kaçmamak gerekir, temel lezzet etin aromasıdır.
        • Şişlere geçirilirken et iyice sıkıştırılmalı, boşluk bırakılmamalıdır.
        • Izgara çok sıcak olursa dışı yanarken içi çiğ kalabilir. Orta ateş tercih edilmelidir.
        • Doğru tekniklerle yapılan Adana kebap, hem sulu hem de lezzetli olur.

        EVDE ADANA KEBAP YAPMAK KOLAY MI?

        Ev ortamında kolay adana kebap tarifini birçok kişi araştırır. Evde Adana kebap yapmak sabır ve doğru malzeme seçimi gerektirir, ancak zor değildir. Kıyma ve yağ oranını doğru ayarladığınızda ve ateşi iyi kontrol ettiğinizde lezzetli bir kebap ortaya çıkar.

        Ev yapımı Adana kebap, hazır ürünlere göre çok daha doğal ve sağlıklıdır. Katkı maddesi ve hazır baharat karışımları içermez. Ayrıca ev ortamında pişirildiği için hijyen açısından da güvenlidir.

        EVDE ADANA KEBAP KALORİSİ NE KADAR?

        Ev yapımı Adana kebap kalori değerleri, kullanılan etin yağ oranına göre değişir. Ortalama olarak 100 gram Adana kebap yaklaşık 250 ya da 300 kalori içerir. Yanında lavaş, soğan ve salata ile birlikte tüketildiğinde porsiyon kalorisi artabilir.

        Daha hafif bir versiyon için kuyruk yağı oranı azaltılabilir veya yanında bol yeşillik ile servis edilebilir. Ev yapımı Adana kebap, doğru malzeme seçimiyle dengeli ve besleyici bir öğün sunar.

        EVDE ADANA KEBAP MARİNASYONU NASIL YAPILIR?

        Ev yapımı Adana kebapta lezzetin sırrı doğru marinasyonda gizlidir. Marinasyon, etin baharat ve yağ ile iyice karışmasını sağlar ve piştiğinde daha yumuşak, aromatik bir kebap elde edilir.

        Marinasyon için öncelikle kıyılmış kuzu ve dana eti ile kuyruk yağı karıştırılır. Üzerine tuz, pul biber, karabiber ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsak eklenir. Bazı tariflerde çok az zeytinyağı da kullanılarak etin daha nemli kalması sağlanır.

        • Kıyma karışımı, malzemeler tamamen birleşene kadar 10-15 dakika yoğrulur.
        • Ardından streç filmle kapatılarak buzdolabında en az 30 dakika dinlendirilir.
        • Dinlendirme süresi uzadıkça baharatların aroması ete daha iyi geçer ve kebap piştiğinde daha lezzetli olur.

        Bu yöntem, evde Adana kebap yaparken profesyonel restoran lezzetini yakalamanın püf noktalarından biridir.

        ADANA KEBAP ŞİŞE NASIL TAKILIR?

        Adana kebap yapımında şişe geçirme aşaması da oldukça kritiktir. Doğru yöntemle takılmazsa kebap pişerken dağılabilir. Öncelikle şişlerin temiz ve metal olması, ateşe dayanıklı olmaları gerekir.

        Kıyma karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve avuç içinde şişin etrafına sıkıca bastırılarak sarılır. Şişe geçirilirken boşluk bırakılmamalı, kıymanın her tarafı şişe eşit şekilde temas etmelidir. Uç kısımlarda et çok ince bırakılmamalı, orta kalınlıkta bir şerit oluşturulmalıdır.

        Şişler hazırlandıktan sonra ızgarada veya döküm tavada eşit şekilde pişirilir. Arada bir şişler çevrilerek kebabın her tarafının eşit şekilde kızarması sağlanır. Bu teknik, Adana kebabın hem formunu korumasına hem de sulu ve lezzetli olmasına yardımcı olur.

