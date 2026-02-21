Adana kebap, Türk mutfağının en meşhur ve sevilen lezzetlerinden biridir. Özellikle etin baharatlarla harmanlanıp şişe geçirilerek köz ateşte pişirilmesi, kendine has aroması ve yumuşak dokusunu ortaya çıkarır. Evde Adana kebap yapmak, restoran deneyimini ev ortamına taşımak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Doğru malzemeler ve teknikler kullanıldığında katkısız, doğal ve lezzetli bir kebap hazırlamak mümkündür. Bu yazıda adım adım evde Adana kebap yapımını, püf noktalarını ve kalori bilgilerini bulabilir, kendi mutfağınızda profesyonel lezzeti yakalayabilirsiniz. İşte evde Adana kebap tarifi…

EVDE ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

Evde Adana kebap nasıl yapılır? Bu tarifin yapımı; temel olarak kıyma, kuyruk yağı ve baharatların doğru oranlarda karıştırılmasına dayanır. Kıyma ne kadar kaliteli olursa kebap o kadar lezzetli olur. Evde Adana kebap yaparken dana ve kuzu etini karıştırmak klasik tarifin vazgeçilmezidir.

Kıyma, ince çekilmiş olmalı ve içerisine çok az tuz ve pul biber eklenmelidir. Karışım yoğrulduktan sonra kebap şişlerine geçirilir. Izgara veya tavada pişirilerek servis edilir. Ev ortamında hazırlanan Adana kebap, yanında sumaklı soğan ve lavaş ile sunulduğunda tam bir şölen havası yaratır.

EVDE ADANA KEBAP MALZEMELERİ Ev yapımı Adana kebap için gereken malzemeler aşağıda verilmiştir; 500 gram orta yağlı kuzu eti

150 gram dana kuyruk yağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kararbiber

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Lavaş ve sumaklı soğan (servis için) Malzemeler, damak zevkine göre artırılabilir veya baharat çeşitlendirilebilir. Ancak Adana kebapta temel lezzet etin ve pul biberin uyumundan gelir. EVDE ADANA KEBAP TARİFİ Evde adana kebap tarifi için adımlar aşağıda verilmiştir; Kuzu ve dana etini ince çekilmiş şekilde hazırlayın.

Kuyruk yağını küçük parçalar halinde kıyma ile karıştırın.

Tuz, pul biber, karabiber ve isteğe bağlı sarımsağı ekleyip yoğurun.

Yoğrulan kıymayı yaklaşık 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şişlere geçirin.

Izgara veya döküm tavada orta ateşte pişirin. Her tarafı eşit şekilde kızarana kadar çevirin.

Baharatları karıştırırken aşırıya kaçmamak gerekir, temel lezzet etin aromasıdır.

Şişlere geçirilirken et iyice sıkıştırılmalı, boşluk bırakılmamalıdır.

Izgara çok sıcak olursa dışı yanarken içi çiğ kalabilir. Orta ateş tercih edilmelidir.

Ardından streç filmle kapatılarak buzdolabında en az 30 dakika dinlendirilir.

Dinlendirme süresi uzadıkça baharatların aroması ete daha iyi geçer ve kebap piştiğinde daha lezzetli olur. Bu yöntem, evde Adana kebap yaparken profesyonel restoran lezzetini yakalamanın püf noktalarından biridir.