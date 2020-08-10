Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? Peki, yapılan zam ile evde bakım maaşı ne kadar oldu? Maaş alanlar sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 10 AĞUSTOS

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 10 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla maaşlar 35 ilde yatırıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde diğer illerde de yapılması bekleniyor.

1- Karabük 2- Aksaray 3- Zonguldak 4- Konya 5- Manisa 6- Şanlıurfa 7- Kars 8- Erzurum 9- Tekirdağ 10- İstanbul 11- Tokat 12- Çanakkale 13- Denizli 14- Samsun 15- Adana 16- Bursa 17- İzmir 18- Muş 19- Antalya 20- Balıkesir 21- Giresun 22- Bolu 23- Muğla 24- Afyonkarahisar 25- Ordu 26- Uşak 27- Diyarbakır 28- Bilecik 29- Mersin 30- Hatay 31- Osmaniye 32- Sakarya 33- Kayseri 34- Bayburt 35- Trabzon

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.