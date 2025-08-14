Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı Ağustos 2025: Bu ay evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı maaş kaç liraya yükseldi?

        2025 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Temmuz ayının geride kalmasıyla birlikte, sosyal yardım ödemelerinin yeni ayda ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Özellikle evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeme takvimine odaklanmış durumda. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 yılı itibarıyla bu destek kapsamında yıl içinde milyarlarca liralık ödeme gerçekleştirildi. Memur maaş katsayısındaki güncellemelerle birlikte yardım miktarlarında da artış yaşanırken, ödemeler zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım yardımı ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte ödeme sürecine dair son bilgiler…

        Giriş: 14.08.2025 - 09:47 Güncelleme: 14.08.2025 - 09:47
        Evde bakım desteği ödemeleri, her ay olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, binlerce vatandaş ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını merak ederek araştırmalarına hız verdi. Memur maaş katsayısında yapılan son düzenleme sonrası, evde bakım yardımı tutarları da güncellenerek zamlı şekilde ödenmeye devam ediyor. Peki, 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? İşte, yeni tutarlar ve güncel ödeme takvimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

        2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı.

        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.

        2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

        Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.

        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

