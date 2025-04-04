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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, e-devlet maaş sorgulama ekranı

        Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Nisan ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri yeniden gündeme taşındı. Engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara her ay düzenli olarak yapılan bu destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi aileler için büyük önem taşıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşları hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:34
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        Evde bakım maaşı ödemelerine dair gelişmeler merakla takip ediliyor. Memur maaş katsayısına yapılan artışla birlikte Ocak ayında zamlanan evde bakım yardımı 10 bin 125 TL’ye yükselmişti. Mart ayında hak sahiplerine toplam 5,4 milyar liralık ödeme yapılırken, gözler şimdi Nisan ayı ödemelerinde. Peki, Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatırılacak? İşte ayrıntılar...

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        NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan'da başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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        2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

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        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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