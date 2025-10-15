Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Ekim 2025 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

"HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 521 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

