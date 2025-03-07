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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşları ne zaman yatacak Mart 2025: Evde Bakım maaşı ne kadar, yattı mı, maaş sorgulama ekranı

        Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Ocak ayında memur kat sayısına yapılan artışla zamlanan evde bakım maaşı 10 bin 125 TL'ye çıktı. Bakan Göktaş, geçen ay 4.8 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı. Peki, evde bakım maaşı Mart ayı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 17:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:42
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        Mart ayının ortalanmasıyla beraber, Mart evde bakım maaşları araştırılıyor. Engelli vatandaşları ve ailelerini desteklemek amacıyla yapılan ödeme, e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, Mart evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

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        MART EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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        2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

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        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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