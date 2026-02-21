Evde börek hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı börek hamuru tarifi

EVDE BÖREK HAMURU NASIL YAPILIR?

Evde börek hamuru nasıl yapılır? Bu tarif, birkaç temel malzeme ve doğru teknikle oldukça kolay yapılabilir. Hamurun lezzeti ve kıvamı, kullanılan unun kalitesine ve yoğurma süresine bağlıdır. Evde hamur yoğurmak, elastik ve açılabilir bir doku elde etmenizi sağlar.

Börek hamuru; genellikle un, su, tuz ve sıvı yağ veya tereyağı ile hazırlanır. Hamurun dinlenme süresi de oldukça önemlidir; yeterince dinlenen hamur, açıldığında çatlamaz ve böreğinizin her katı düzgün olur.

EVDE BÖREK HAMURU MALZEMELERİ

Ev yapımı börek hamuru için gerekli malzemeler şunlardır;

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

İsteğe bağlı 1 yumurta (hamura yumuşaklık katmak için)

Malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurun yoğrulmasını kolaylaştırır ve daha elastik bir doku oluşturur.

EVDE BÖREK HAMURU TARİFİ

Evde börek hamuru tarifi aşağıda sıralanmıştır;

Unu geniş bir yoğurma kabına eleyin ve tuzu ekleyin.

Sıvı yağ ve ılık suyu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hamur toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.

Elastik bir hamur elde edince üzerine nemli bir bez örterek 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamur, merdane veya oklava yardımıyla açılmaya hazırdır.

Bu yöntemle hazırlanan hamur, börek çeşitlerine göre açılabilir ve kat kat börekler yapılabilir.

DOĞAL BÖREK HAMURU YAPMAK KOLAY MI?

Doğal börek hamuru yapmak kolay mı? Doğal börek hamuru yapmak oldukça kolaydır. Hazır yufka veya hazır hamur yerine kendi hamurunuzu hazırladığınızda katkı maddesi ve koruyucu içermez. Malzemeleriniz taze olduğu sürece hamur hem sağlıklı hem de lezzetli olur.