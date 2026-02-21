Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Evde börek hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı börek hamuru tarifi

        Evde börek hamuru nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı börek hamuru tarifi

        Evde yapılan börek hamuru, taze, katkısız ve lezzetli olmasıyla hazır ürünlerden ayrılır. Kendi hamurunuzu hazırlamak, hem daha doğal hem de ekonomik bir seçenek sunar. Bu tarifle, kat kat yumuşak ve gevrek börekler yapabilirsiniz. Peki evde börek hamuru nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktalarıyla tarifin detaylarına ulaşabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 19:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde börek hamuru nasıl yapılır?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EVDE BÖREK HAMURU NASIL YAPILIR?

        Evde börek hamuru nasıl yapılır? Bu tarif, birkaç temel malzeme ve doğru teknikle oldukça kolay yapılabilir. Hamurun lezzeti ve kıvamı, kullanılan unun kalitesine ve yoğurma süresine bağlıdır. Evde hamur yoğurmak, elastik ve açılabilir bir doku elde etmenizi sağlar.

        Börek hamuru; genellikle un, su, tuz ve sıvı yağ veya tereyağı ile hazırlanır. Hamurun dinlenme süresi de oldukça önemlidir; yeterince dinlenen hamur, açıldığında çatlamaz ve böreğinizin her katı düzgün olur.

        EVDE BÖREK HAMURU MALZEMELERİ

        Ev yapımı börek hamuru için gerekli malzemeler şunlardır;

        • 3 su bardağı un
        • 1 su bardağı ılık su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı
        • İsteğe bağlı 1 yumurta (hamura yumuşaklık katmak için)

        Malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurun yoğrulmasını kolaylaştırır ve daha elastik bir doku oluşturur.

        EVDE BÖREK HAMURU TARİFİ

        Evde börek hamuru tarifi aşağıda sıralanmıştır;

        • Unu geniş bir yoğurma kabına eleyin ve tuzu ekleyin.
        • Sıvı yağ ve ılık suyu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.
        • Hamur toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.
        • Elastik bir hamur elde edince üzerine nemli bir bez örterek 30 dakika dinlendirin.
        • Dinlenen hamur, merdane veya oklava yardımıyla açılmaya hazırdır.
        • Bu yöntemle hazırlanan hamur, börek çeşitlerine göre açılabilir ve kat kat börekler yapılabilir.

        DOĞAL BÖREK HAMURU YAPMAK KOLAY MI?

        Doğal börek hamuru yapmak kolay mı? Doğal börek hamuru yapmak oldukça kolaydır. Hazır yufka veya hazır hamur yerine kendi hamurunuzu hazırladığınızda katkı maddesi ve koruyucu içermez. Malzemeleriniz taze olduğu sürece hamur hem sağlıklı hem de lezzetli olur.

        Ev ortamında yapılan börek hamuru, içine konulacak peynir, patates veya kıyma gibi iç harçlarla birleştiğinde nefis sonuçlar verir. Ayrıca hamurun kıvamını ve yumuşaklığını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

        EVDE BÖREK HAMURU TARİFİNDE PÜF NOKTALAR

        Hamuru yoğururken suyu azar azar eklemek, hamurun kıvamını tutturmayı kolaylaştırır. Detaylar aşağıdadır;

        • Dinlendirme süresi çok önemlidir. En az 30 dakika dinlenen hamur açarken daha elastik olur.
        • Merdane ile açarken un serpmek, hamurun yapışmasını önler.
        • Hamur çok sert olursa biraz daha ılık su eklenebilir. Çok yumuşak olursa un ekleyerek kıvam ayarlanabilir.
        • Kat kat börekler için açılan hamur aralarına tereyağı veya sıvı yağ sürülerek daha gevrek bir doku elde edilebilir.

        Bu püf noktalarına dikkat edildiğinde ev yapımı börek hamuru pratik ve lezzetli bir şekilde hazırlanabilir.

        BÖREK HAMURU NASIL SAKLANIR?

        Ev yapımı börek hamuru, doğru yöntemlerle saklandığında tazeliğini ve esnek dokusunu uzun süre korur. Hamuru hemen kullanmayacaksanız buzdolabında veya derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

        • Buzdolabında Saklama: Hamuru streç film ile sıkıca sarın ve buzdolabında 1-2 gün boyunca saklayabilirsiniz. Dinlenmiş ve soğuk hamur, açarken çatlamaz ve elastik yapısını korur.
        • Derin Dondurucuda Saklama: Hamuru porsiyonlar halinde ayırıp streç filmle sararak derin dondurucuya koyabilirsiniz. Donmuş hamur, kullanmadan önce oda sıcaklığında 15 ile 20 dakika arası bekletildikten sonra açılabilir. Bu yöntem, toplu hamur hazırlayıp uzun süre kullanmak isteyenler için idealdir.

        Hamurun saklama süresi boyunca nemden korunması çok önemlidir. Aksi takdirde hamur kurur ve açılması zorlaşır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da metro çıkışında dehşet anları kamerada: Yardım etmek istedi, 6 yerinden bıçaklandı

        (İHA) - İstanbul Bağcılar'da 18 yaş altı bir grubun darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından aile tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Olay Güngören'de yaşanan Atlas cinayet...
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi