        Evde çiğ köfte nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çiğ köfte tarifi

        Evde çiğ köfte nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çiğ köfte tarifi

        Geleneksel lezzetler arasında özel bir yere sahip olan çiğ köfte, baharatlı aroması ve doyurucu yapısıyla en sevilen atıştırmalıklar arasında baş sıradadır. Günümüzde daha çok etsiz versiyonuyla tüketilen çiğ köfte, evde de doğal malzemeler yardımıyla kolayca hazırlanabilir. Peki evde çiğ köfte nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çiğ köfte tarifinin tüm detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:01
        Evde çiğ köfte nasıl yapılır?
        Ev yapımı çiğ köfte, hazır ürünlere kıyasla daha kontrollü malzemelerle hazırlanır. Acı oranı, baharat dengesi ve tuz miktarı isteğe göre ayarlanabilir. Lavaş arasında dürüm şeklinde ya da marul yapraklarıyla servis edilebilen çiğ köfte, pratik ve ekonomik bir alternatif olarak kabul edilir.

        EVDE ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

        Evde çiğ köfte nasıl yapılır? Bu tarifin hazırlanmasında en önemli aşama bulgurun doğru şekilde yoğrulmasıdır. İnce köftelik bulgur kullanılması gerekir. Bulguru yumuşatmak için sıcak su ile hafifçe ıslatmak ve dinlendirmek önemli bir detaydır. Ardından şu adımlar uygulanır;

        • İlk olarak bulgur geniş bir yoğurma kabına alınır.
        • Üzerine sıcak su eklenerek üzeri kapatılır ve yaklaşık 10 dakika dinlendirilir.
        • Yumuşayan bulgura salça, baharatlar ve yağ eklenir.
        • Ardından yoğurma işlemine başlanır.
        • Çiğ köftenin kıvam alması için yoğurma süresi oldukça önemlidir.
        • Ortalama 10-15 dakika boyunca yoğrulan karışım macun kıvamına gelir.
        • Son aşamada ince doğranmış soğan, sarımsak ve yeşillikler eklenerek tekrar yoğrulur. Hazırlanan harçtan küçük parçalar koparılarak şekil verilir.

        Afiyet olsun!

        EVDE ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

        Evde çiğ köfte tarifi etsiz olarak birkaç temel adımda hazırlanabilir. Doğru oranlar kullanıldığında hem dengeli hem de lezzetli bir sonuç elde edilebilir. Detaylar için bir sonraki paragrafa bakabilirsiniz.

        Öncelikle 2 su bardağı ince köftelik bulgur geniş bir kaba alınır. Üzerine 1 su bardağına yakın sıcak su eklenir ve üzeri kapatılarak 10 dakika bekletilir. Ardından 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ilave edilir.

        Hazırlanan karışım iyice yoğrulur. Yoğurma sırasında 1 yemek kaşığı nar ekşisi eklenerek lezzet artırılabilir. Son olarak rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak ve ince doğranmış maydanoz ilave edilir. Kıvam alan çiğ köfteye elde şekil verilerek servis edilir. Limon, marul ve lavaş ile birlikte sunulması tavsiye edilir.

        EVDE ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

        Evde çiğ köfte yapmak için gerekli malzemeler oldukça pratiktir. İşte temel malzemeler;

        • 2 su bardağı ince köftelik bulgur
        • 1 su bardağı sıcak su (kontrollü eklenmeli)
        • 1 yemek kaşığı biber salçası
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 çay bardağı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • Tuz
        • 1 adet küçük kuru soğan
        • 1 diş sarımsak
        • Yarım demet maydanoz
        • 1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

        Bu ölçüler yaklaşık 4 kişilik servis için uygundur. Kişi sayısına göre malzemeleri artırılabilirsiniz.

        EVDE ÇİĞ KÖFTE PÜF NOKTALARI

        Lezzetli bir çiğ köfte için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir. Bunlar aşağıda verildiği gibidir;

        • İnce köftelik bulgur kullanılmalıdır.
        • Sıcak su kontrollü eklenmeli, ayrıca bulgur fazla ıslatılmamalıdır.
        • Yoğurma süresi yeterli olmalıdır. Kısa yoğurma kıvamı etkiler.
        • Soğan suyu sıkılarak eklenirse daha dengeli bir tat elde edilir.
        • Nar ekşisi ölçülü kullanılmalıdır, çünkü fazla eklenirse baskın tat oluşturabilir.
        • Çiğ köfte dinlendirildiğinde baharatlar daha iyi özdeşir ve lezzet artar.
        • Servisten önce 10-15 dakika buzdolabında bekletmek aromayı güçlendirebilir.

        Bu püf noktaları uygulamaya özen gösterebilirsiniz.

        EVDE DOĞAL ÇİĞ KÖFTE YAPMAK KOLAY MI?

        Doğal ve kolay çiğ köfte sanıldığından daha pratiktir. Özel bir ekipman gerektirmez, yalnızca geniş bir yoğurma kabı yeterlidir. Hazırlık süresi yaklaşık 20-25 dakikadır. Hazır çiğ köftelere kıyasla ev yapımı versiyonunda katkı maddesi bulunmaz. Baharat oranı, acılık seviyesi ve yağ miktarı tamamen kişisel tercihlere göre ayarlanabilir. Bu yönüyle dışarıdakilere göre daha sağlıklı kabul edilebilir.

        ÇİĞ KÖFTE KAÇ KALORİ?

        Etsiz ev yapımı çiğ köftenin kalori değeri kullanılan yağ miktarına göre değişiklik gösterir. Ortalama 100 gram çiğ köfte yaklaşık 180-220 kalori arasındadır. Lavaşla birlikte tüketildiğinde kalori miktarı artar. Marul yaprağı ile servis edildiğinde ise daha hafif bir alternatif oluşturur. Zeytinyağı miktarı azaltılarak daha düşük kalorili bir tarif hazırlanabilir.

        ÇİĞ KÖFTE ACISI NASIL AYARLANIR?

        Çiğ köftenin acı seviyesi tamamen damak zevkine göre belirlenebilir. Geleneksel tariflerde isot ve pul biber yoğun şekilde kullanılırken daha hafif bir tat isteyenler baharat miktarını azaltabilir. Acı ayarlaması yaparken baharatları yoğurma aşamasında azar azar eklemek ve tadım yaparak ilerlemek en doğru yöntemdir.

        Şayet çiğ köfteniz fazla acı olduysa bir miktar daha ince bulgur, çok az zeytinyağı veya salça ekleyerek tadını dengeleyebilirsiniz. Nar ekşisi de acılığı yumuşatan unsurlar arasında yer alır. Dengeli bir baharat kullanımı, aromatik ve rahatsız etmeyen bir lezzet elde edilmesini sağlar.

        ÇİĞ KÖFTE NASIL SERVİS EDİLİR?

        Çiğ köfte genellikle marul yaprakları ve lavaş ekmeği ile servis edilir. Şekil verilen çiğ köfteler servis tabağına dizilir, yanında arzuya göre limon dilimleri sunulur. Taze sıkılmış limon suyu çiğ köftenin baharatlı aromasını dengeleyerek lezzeti artırır. İnce doğranmış maydanoz ve turşu çeşitleri de sunuma eşlik edebilir. İçecek olarak ayran ya da şalgam suyu tercih edilir. Daha hafif bir alternatif isteyenler çiğ köfteyi marul yapraklarına sararak tüketebilir. Son olarak sunum sırasında görsel zenginlik için tabağa nar ekşisi gezdirilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
