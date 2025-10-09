Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Evde doğal hava filtresi: Evinizin hava kalitesini artıran 10 mucize bitki

        Daha temiz ve ferah bir evin sırrı bu bitkilerde saklı

        Gün boyu soluduğunuz havayı farkında olmadan kimyasallarla dolduruyor olabilirsiniz. İşte NASA'nın da önerdiği, evinizdeki havayı doğal yollarla temizleyen 10 etkili bitki!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:49
        1

        NASA araştırmalarına göre bazı bitkiler evlerdeki zararlı gazları emerek havayı temizleyebiliyor. Siz de bu bitkilerle yaşam alanınızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. İşte detaylar...

        2

        1. ALOE VERA

        Aloe Vera yalnızca cilt bakımında değil, aynı zamanda havadaki formaldehit ve benzen gibi zararlı kimyasalları da temizleme özelliğiyle bilinir. Güneş ışığını sever ve az suyla uzun süre dayanabilir. Özellikle mutfak veya salon için idealdir.

        3

        2. AREKA PALMİYESİ (ARECA PALM)

        Doğal bir nemlendirici görevi görür. Havadaki tozu ve toksinleri filtreleyerek ortama ferahlık katar. Dolaylı güneş ışığında gelişir ve toprağının sürekli nemli kalması gerekir.

        4

        3. PAŞA KILICI (SANSEVİERİA / YILAN BİTKİSİ)

        En dayanıklı hava temizleyici bitkilerden biridir. Gece bile oksijen üretmeye devam eder. Az ışıkta bile yaşayabilir ve haftada bir sulama yeterlidir. Yatak odaları için mükemmel bir tercihtir.

        5

        4. BARİŞ ÇİÇEĞİ (SPATHIPHYLLUM)

        Havadaki küf sporlarını, benzeni ve asetonu temizleme konusunda oldukça etkilidir. Yarı gölge ortamları sever ve haftada bir sulama yeterlidir. Zarif beyaz çiçekleriyle dekoratif bir hava da katar.

        6

        5. KURDELE BİTKİSİ (CHLOROPHYTUM COMOSUM)

        Formaldehit ve karbon monoksit gibi zararlı maddeleri temizlemede uzmandır. Güneşli ama doğrudan ışık almayan alanlarda gelişir. Ayrıca kolay çoğaltılabilir ve bakımı son derece kolaydır.

        7

        6. DEVETABANI (MONSTERA DELICIOSA)

        Modern dekorasyonun gözdesi olan devetabanı, aynı zamanda etkili bir hava filtresidir. Havayı temizlerken ortam nemini de dengeler. Dolaylı ışığı sever ve toprağının çok ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.

        8

        7. DRACAENA (DRACAENA MARGINATA)

        Benzen, formaldehit ve trikloroetilen gibi zararlı kimyasalları temizler. Uzun yapraklı ve şık görünümüyle evin havasını ve estetiğini güzelleştirir. Orta ışıkta yetişir, fazla sulamaktan kaçınılmalıdır.

        9

        8. SARMAŞIK (ENGLISH IVY)

        Havadaki küf ve toksinleri etkili biçimde filtreler. Asılı saksılarda veya raflarda dekoratif bir görünüm sağlar. Aydınlık ama doğrudan güneş almayan yerlerde en iyi şekilde gelişir.

        10

        9. KALEM SUKULENTİ (EUPHORBIA TIRUCALLI)

        Zararlı gazları emerek ortamın hava kalitesini artırır. Çok az su ister ve güneşli alanları sever. Minimalist dekorasyonlarda sık tercih edilir.

        11

        10. KAUÇUK BİTKİSİ (FICUS ELASTICA)

        Havadaki toksinleri temizlerken bol oksijen üretir. Kalın, parlak yaprakları sayesinde toz tutmaz. Dolaylı ışığı sever ve haftada bir sulama yeterlidir. Büyük alanlar için uygundur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

