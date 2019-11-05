Cilt nemlendirici maske tarifleri

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Cildi nemlendirmek çok önemlidir. Yazın sıcaktan, kışın ise soğuk ve rüzgardan korunmak için cildin nemli olması gerekmektedir. Ayrıca kuru cilt yapısı bulunan ve bu yüzden sürekli tahriş olan ciltler içinde oldukça önemsenmesi gereken bakımlardır.

Doğal yöntemlerle hazırlayabileceğiniz nemlendirici maskeler;

Kuru ciltler için nemlendirici maske

1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Göz çevreniz hariç tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayarak, 10 dakika bekletin. Sonrasında ılık su ile güzelce temizleyin. Bu maske kuruyan ciltlerdeki pürüzleri gidererek, nemlenmesini sağlamaktadır.

Doğal nemlendirici maske tarifi

2 yemek kaşığı bal ve sütü karıştırarak, yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Kuruyan ciltlerin nemlendirilmesi için oldukça kolay ve kullanışlı bir tariftir. Bu maskeyi mutlaka haftada 1 kez uygulayın.

Kuru ve hassas ciltler için nemlendirici maske tarifi

Bir avuç kuru fesleğeni bir bardak kaynar su içine atıp, üzerine 1 çorba kaşığı süt tozu ilave edin. Karışım ılıdıktan sonra fesleğen yapraklarını ayırarak; cildinize uygulayın. Kuruduktan sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu maske kuru ciltler için birebir nemlendirici görevi görmektedir. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Hassas ciltler için nemlendirici maske tarifi

Yarım su bardağı püre haline getirilmiş çilek, 3 yemek kaşığı yulaf, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet yumurta sarısını iyice karıştırarak, krem kıvamına getirin. Cildinize masaj yaparak uygulayın ve 20 dakika boyunca bekleyin. Sonrasında ılık su ile durulayın. Bu maske hassas ciltlerde özellikle meydana gelen göz çevresi kırışıklıklarına büyük fayda sağlamaktadır.

Yağlı ciltler için nemlendirici maske tarifi

Bir avuç ahududuyu ezerek püre haline getirin. 2 çorba kaşığı süt kreması ile karıştırarak, yüzünüze uygulayın. 10 dakika sonunda ılık su ile yüzünüzü temizleyin. Haftada bir kez uygulamanız faydalı olacaktır.

Tüm maske türleri uygulanmadan önce cilt sabunla yıkanarak, temizlenmelidir.