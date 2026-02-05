Habertürk
Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Evde ekmek nasıl yapılır?

        Evde ekmek nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ekmek tarifi

        Katkı maddesi içermeyen, güzel kokusuyla öne çıkan ve tamamen doğal ekmek yapmak evde sanıldığından çok daha kolay. Az malzemeyle hazırlanan ev yapımı ekmek tarifiyle sofralarınıza sağlıklı ve lezzetli bir alternatif ekleyebilirsiniz. Peki evde ekmek nasıl yapılır? İşte adım adım kolay ekmek tarifi ve malzemeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:04
        Evde ekmek nasıl yapılır?
        Ekmek, Türk mutfağının ve günlük beslenmenin vazgeçilmez temel gıdalarından biridir. Ancak hazır ekmeklerin içeriğinde yer alan katkı maddeleri ve uzun raf ömrü sağlayan koruyucular, birçok kişiyi evde ekmek yapımına yönlendirmeye başlamıştır. Evde yapılan ekmek taze, doğal ve tamamen kontrol edilebilir içeriğiyle birçok kişinin merakını cezbeder. Evde kolay ekmek yapımı, sağlıklı ve daha doyurucu bir seçenek sunar. Doğru teknikler uygulandığında ev yapımı ekmek, fırından alınan ekmek kadar kabarık ve lezzetli olur.

        EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

        Evde ekmek nasıl yapılır? Ev ortamında ekmek yapımı birkaç temel adımdan oluşur. Hamurun hazırlanması, yoğrulması, mayalanması ve pişirilmesi. Bu süreçte en önemli nokta, hamurun yeterince yoğrulması ve mayalanma süresine sabır gösterilmesidir. Ekmek yapımında kullanılan unun kalitesi ve mayanın aktif olması da sonucu doğrudan etkiler. Ardından şu adımlar izlenir;

        • Evde ekmek yapmak için öncelikle maya ılık suyla aktive edilir.
        • Ardından un ve tuz eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir.
        • Hamur yoğrulduktan sonra üzeri örtülerek sıcak bir ortamda dinlendirilir.
        • Mayalanan hamur şekillendirilip fırında pişirilerek ev yapımı ekmek elde edilir.

        Afiyet olsun!

        EVDE EKMEK MALZEMELERİ

        Peki evde ekmek malzemeleri neler? Evde doğal ekmek yapmak için gerekli malzemeler oldukça azdır. Bunlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz;

        • 4 su bardağı un
        • 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
        • 1,5 su bardağı ılık su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

        Bu malzemelerle yaklaşık 1 büyük veya 2 orta boy ekmek yapılabilir. Daha esmer bir ekmek için tam buğday unu tercih edilebilir. Un çeşidine göre su miktarı ayarlanmalıdır.

        EVDE EKMEK TARİFİ

        Evde ekmek tarifi için ilk adım mayayı ılık suyla karıştırmaktır. Maya birkaç dakika içinde kabarmaya başladığında hazır hâle gelir. Geniş bir yoğurma kabına un ve tuz alınır, ortası açılarak maya karışımı eklenir. Yavaş yavaş karıştırılarak yumuşak bir hamur elde edilir. Sonrasında şu aşamalar takip edilebilir;

        • Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yaklaşık 8-10 dakika yoğrulur
        • Ardından üzeri nemli bir bezle örtülerek yaklaşık 45–60 dakika mayalanmaya bırakılır.
        • Hamur iki katına çıktığında şekil verilir ve fırın tepsisine alınır.
        • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirilir.
        • Fırından çıkan ekmek, tel rafta dinlendirilerek dilimlenir.

        Ardından muhafaza edilerek gerektiğinde kullanılabilir.

        EVDE EKMEK YAPMAK KOLAY MI?

        Peki evde ekmek yapmak kolay mı? Ev ortamında ekmek yapımı ilk denemede zor gibi görünse de birkaç denemeden sonra oldukça kolay bir hâl alır. Malzemelerin az olması ve yapım aşamalarının net olması, ev yapımı ekmeği herkes için ulaşılabilir kılar. Özellikle hazır yoğurma makineleri veya stand mikserler, süreci daha da pratik hâle getirir.

        Evde ekmek yapmanın en güzel yanı, ekmeğin içeriğini tamamen kontrol edebilmek ve damak zevkine göre çeşitlendirebilmektir. Zeytinli, cevizli, çekirdekli veya baharatlı ekmekler de aynı temel tarifle hazırlanabilir.

        EV YAPIMI EKMEK KALORİSİ NE KADAR?

        Ev yapımı doğal ekmeğin kalorisi de merak edilir. Bu şekilde hazırlanan bir ekmeğin kalori değeri, kullanılan un türüne ve eklenen yağ miktarına göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak 1 dilim (30 gram) beyaz ev yapımı ekmek yaklaşık 70 ya da 80 kalori içerir. Tam buğday unuyla yapılan ekmeklerde bu değer biraz daha düşebilir.

        Ev yapımı ekmek, katkı maddesi içermediği için daha doyurucudur ve daha uzun süre tok tutar. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlandığında ev yapımı ekmek dengeli beslenme için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

        EVDE DOĞAL EKMEĞİN AVANTAJLARI

        Evde yapılan ekmek birçok avantaja sahiptir. Bu ekmeğin tazeliği, doğal içeriği ve katkısız yapısı öne çıkar. Ayrıca mutfağı saran ekmek kokusu, ev yapımı ekmeği yalnızca bir gıda değil keyifli bir deneyim hâline getirir.

        MAYASIZ EKMEK NASIL YAPILIR?

        Mayasız ekmek, özellikle mayaya karşı hassasiyeti olanlar veya kısa sürede ekmek hazırlamak isteyenler için ideal bir alternatiftir. Maya kullanılmadığı için bekleme ve mayalanma süresi gerekmez. Bu da mayasız ekmeği oldukça pratik hâle getirir. Ancak mayasız ekmeklerin dokusu, mayalı ekmeğe göre daha sıkı ve tok olur.

        Mayasız ekmek yapmak için un, su, tuz ve kabartma tozu veya karbonat kullanılır. Geniş bir kapta un ve tuz karıştırılır, ardından kabartma tozu eklenir. Yavaş yavaş su ilave edilerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edilir. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirmeden şekil verilir ve önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

        TAM BUĞDAY EKMEĞİ EVDE YAPILIR MI?

        Tam buğday ekmeği evde rahatlıkla yapılabilir ve ev yapımı versiyonu hazır tam buğday ekmeklerine göre çok daha doğal ve besleyicidir. Tam buğday unu, beyaz una göre daha fazla lif içerdiği için ekmeğin dokusu daha yoğun olur ve daha uzun süre tok tutar. Bu nedenle tam buğday ekmeği özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenler tarafından sıklıkla tercih edilir.

        Evde tam buğday ekmeği yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, unun su çekme oranının beyaz una göre daha fazla olmasıdır. Bu nedenle hamur biraz daha yumuşak hazırlanmalıdır. Son olarak maya, su, tuz ve tam buğday unu ile hazırlanan hamur yeterince yoğrulmalı ve iyi mayalanmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz manzaralı yaylada bulutların eşsiz görüntüsü

        Rize'de 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda, hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulutların, karlı kaplı doğayla oluşturduğu seyrine doyumsuz görüntü, dronla kayda alındı.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
