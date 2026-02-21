Baklava, Türk mutfağının en köklü ve en sevilen tatlılarından biridir. Özellikle bayramlarda evde yapılan baklavanın yeri ayrıdır. Hazır yufka yerine elde açılan hamurla yapılan ev baklavası, dışarıdakilere göre daha lezzetli ve doğaldır. Bu rehberde evde ev baklavası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, kalori değeri ne kadar ve püf noktaları nelerdir gibi merak edilen tüm sorulara detaylı yanıt bulabilirsiniz. İşte evde ev baklavası tarifi ve malzemeleri…

EVDE EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Evde ev baklavası nasıl yapılır? Bu tarifin yapımında ilk adım hamuru hazırlamaktır. Un, yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve bir tutam tuz ile yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur en az 30 dakika dinlendirilir. Dinlenen hamur küçük bezelere ayrılır ve nişasta yardımıyla incecik açılır.

Malzemeler hazırlandıktan sonra tepsi yağlanır ve açılan yufkalar kat kat yerleştirilir. Aralara ceviz veya fıstık serpilir. Son kat yerleştirildikten sonra baklava dilimlenir ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine önceden hazırlanmış ve ılıtılmış şerbet dökülür.

EVDE EV BAKLAVASI TARİFİ Evde ev baklavası tarifi için detaylar şöyledir; Hazırlık Süresi: 1 saat Pişirme Süresi: 40-45 dakika Hamur malzemelerini yoğurun.

Hamuru dinlendirin.

Bezeleri nişasta ile ince açın.

Tepsiye kat kat dizin, aralara iç harç ekleyin.

Dilimleyin ve tereyağı gezdirin.

Fırında kızarana kadar pişirin.

Ilık şerbeti sıcak baklavanın üzerine dökün. Dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. EVDE EV BAKLAVASI MALZEMELERİ Hamur için şu malzemeleri kullanabilirsiniz; 4 su bardağı un

1 yumurta



1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

İç harcı için ise şunlar kullanılabilir; 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya fıstık Üzeri için; 150-200 gram tereyağı Şerbet için; 3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 küçük dilim cevizli baklava: yaklaşık 250 kalori

1 küçük dilim fıstıklı baklava: yaklaşık 280-320 kalori

Soğuk baklava: yaklaşık 230-260 kalori Kalori miktarı kullanılan yağ ve iç harç oranına göre değişebilir. EV BAKLAVASI PÜF NOKTALARI NELER? Bu tarif için birçok püf nokta vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir; Hamura sirke eklemek çıtırlık sağlar.

Yufkalar mümkün olduğunca ince açılmalıdır.

Tereyağı köpüğü alınarak kullanılmalıdır.

Şerbet kaynadıktan sonra 10-15 dakika daha kaynatılmalı ve ılıtılmalıdır.

