        Evde ev baklavası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ev baklavası tarifi

        Evde ev baklavası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ev baklavası tarifi

        Evde ev baklavası yapmak sanıldığı kadar zor değildir. İncecik açılan hamuru, bol iç harcı ve tam kıvamında şerbetiyle hazırlanan ev yapımı baklava; bayram sofralarından özel davetlere kadar her anı lezzet şölenine dönüştürür. Doğru teknikleri bilirseniz çıtır çıtır, ustasından çıkmış gibi bir baklava hazırlayabilirsiniz. Peki evde ev baklavası nasıl yapılır?

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 17:13 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:13
        Evde ev baklavası nasıl yapılır?
        Baklava, Türk mutfağının en köklü ve en sevilen tatlılarından biridir. Özellikle bayramlarda evde yapılan baklavanın yeri ayrıdır. Hazır yufka yerine elde açılan hamurla yapılan ev baklavası, dışarıdakilere göre daha lezzetli ve doğaldır. Bu rehberde evde ev baklavası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, kalori değeri ne kadar ve püf noktaları nelerdir gibi merak edilen tüm sorulara detaylı yanıt bulabilirsiniz. İşte evde ev baklavası tarifi ve malzemeleri…

        EVDE EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

        Evde ev baklavası nasıl yapılır? Bu tarifin yapımında ilk adım hamuru hazırlamaktır. Un, yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve bir tutam tuz ile yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur en az 30 dakika dinlendirilir. Dinlenen hamur küçük bezelere ayrılır ve nişasta yardımıyla incecik açılır.

        Malzemeler hazırlandıktan sonra tepsi yağlanır ve açılan yufkalar kat kat yerleştirilir. Aralara ceviz veya fıstık serpilir. Son kat yerleştirildikten sonra baklava dilimlenir ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine önceden hazırlanmış ve ılıtılmış şerbet dökülür.

        EVDE EV BAKLAVASI TARİFİ

        Evde ev baklavası tarifi için detaylar şöyledir;

        Hazırlık Süresi: 1 saat

        Pişirme Süresi: 40-45 dakika

        • Hamur malzemelerini yoğurun.
        • Hamuru dinlendirin.
        • Bezeleri nişasta ile ince açın.
        • Tepsiye kat kat dizin, aralara iç harç ekleyin.
        • Dilimleyin ve tereyağı gezdirin.
        • Fırında kızarana kadar pişirin.
        • Ilık şerbeti sıcak baklavanın üzerine dökün.

        Dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

        EVDE EV BAKLAVASI MALZEMELERİ

        Hamur için şu malzemeleri kullanabilirsiniz;

        • 4 su bardağı un
        • 1 yumurta
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 yemek kaşığı sirke
        • Bir tutam tuz

        İç harcı için ise şunlar kullanılabilir;

        • 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya fıstık

        Üzeri için;

        • 150-200 gram tereyağı

        Şerbet için;

        • 3 su bardağı şeker
        • 3 su bardağı su
        • Birkaç damla limon suyu

        EVDE EV BAKLAVASI YAPMAK KOLAY MI?

        Doğal ve kolay ev baklavası ilk denemede zor gibi görünse de doğru teknikle oldukça pratiktir. Özellikle hamuru ince açmak biraz sabır ister. Ancak bezeleri küçük tutmak ve nişastayı bol kullanmak işi kolaylaştırır. Hazır yufka kullanmadan yapılan ev baklavası, biraz zaman ayırmayı gerektirir ama sonuç kesinlikle emeğe değerdir.

        EVDE EV BAKLAVASI KALORİSİ NE KADAR?

        Ev baklavası yüksek enerji içeren bir tatlıdır. İçeriğindeki şeker, tereyağı ve kuruyemiş nedeniyle kalorisi yüksektir. Ortalama bir porsiyon (1 dilim) ev baklavası yaklaşık 250-300 kalori arasındadır.

        EV BAKLAVASI KAÇ KALORİ?

        Ev baklavası için kalori değerleri aşağıda verilmiştir;

        • 1 küçük dilim cevizli baklava: yaklaşık 250 kalori
        • 1 küçük dilim fıstıklı baklava: yaklaşık 280-320 kalori
        • Soğuk baklava: yaklaşık 230-260 kalori

        Kalori miktarı kullanılan yağ ve iç harç oranına göre değişebilir.

        EV BAKLAVASI PÜF NOKTALARI NELER?

        Bu tarif için birçok püf nokta vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir;

        • Hamura sirke eklemek çıtırlık sağlar.
        • Yufkalar mümkün olduğunca ince açılmalıdır.
        • Tereyağı köpüğü alınarak kullanılmalıdır.
        • Şerbet kaynadıktan sonra 10-15 dakika daha kaynatılmalı ve ılıtılmalıdır.
        • Sıcak baklava + ılık şerbet dengesi korunmalıdır.

        Şerbet döküldükten sonra üzeri kapatılmamalıdır. Böyle yapmak, hamurlaşmayı önlemeye yardımcı olur.

        FISTIKLI BAKLAVA TARİFİ

        Fıstıklı baklava için iç harç olarak ince çekilmiş Antep fıstığı kullanılır. Kat aralarına bolca serpilir. Tereyağı miktarı biraz daha artırılabilir. Fıstıklı baklava genellikle daha yoğun aromalı ve biraz daha yüksek kalorilidir.

        CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

        Cevizli baklava ev yapımı versiyonun en klasik hâlidir. İnce çekilmiş ceviz, kat aralarına eşit şekilde serpilir. Cevizli baklava daha ekonomik ve yapımı daha pratiktir. Lezzet dengesi açısından şerbetin çok yoğun olmamasına dikkat edilmelidir.

        SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

        Son yıllarda oldukça popüler olan soğuk baklava, klasik baklavadan farklı olarak sütlü şerbetle hazırlanır. Şerbetinde su yerine süt kullanılır ve daha hafif bir tat elde edilir. Fırından çıkan baklava tamamen soğuduktan sonra sütlü şerbet dökülür. Üzeri kakao veya rendelenmiş çikolata ile süslenir. Soğuk baklava, klasik baklavaya göre daha hafif ve serinletici bir alternatiftir.

        EV BAKLAVASI ŞERBETİ SICAK MI SOĞUK MU DÖKÜLÜR?

        Ev baklavasında şerbet dengesi tatlının kıvamını belirleyen en önemli unsurdur. En doğru yöntem fırından yeni çıkmış sıcak baklavaya, önceden hazırlanmış ve ılıtılmış (oda sıcaklığına gelmiş) şerbet dökmektir. Şerbet kaynadıktan sonra 10–15 dakika daha kısık ateşte tutulmalı ve ardından ocaktan alınarak dinlendirilmelidir. Tarif, tamamen soğuk olmamalı; hafif ılık ya da oda sıcaklığında olmalıdır.

        Eğer iki malzeme de sıcak olursa baklava hamurlaşabilir. İkisi de soğuk olursa şerbet yeterince çekmez ve tatlı kuru kalabilir. Şerbet döküldükten sonra baklavanın üzeri kapatılmamalıdır. Bu, buhar yaparak çıtırlığın kaybolmasına neden olabilir. En az 2 ile 3 saat dinlendirilerek servis edilmesi önerilir.

        EV BAKLAVASI NASIL SAKLANIR?

        Ev baklavası doğru koşullarda saklandığında 4 ya da 5 gün tazeliğini koruyabilir. Ancak saklama yöntemi oldukça önemlidir.

        • Oda Sıcaklığında Saklama: Şerbetini çekmiş baklava, serin ve kuru bir ortamda, üzeri hava alacak şekilde saklanmalıdır.
        • Buzdolabında Saklama: Çok sıcak havalarda baklava buzdolabında saklanabilir.
        • Derin Dondurucuda Saklama: Şerbetsiz pişmiş baklava derin dondurucuda saklanabilir.
