Evde ev tarhanası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ev tarhanası tarifi
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti tarhana, besleyici ve doğal bir çorba alternatifi sunmasıyla dikkat çeker. Katkı maddesi içermeyen, tamamen ev yapımı tarhana hazırlamak sanıldığı kadar zor değildir. Peki evde ev tarhanası nasıl yapılır? İşte doğal, kolay ve lezzetli ev tarhanası yapımının tüm detayları…
Tarhana, Türk mutfağının en eski ve en şifa dolu lezzetlerinden biridir. Yoğurt, sebze ve unun fermantasyonuyla hazırlanan bu geleneksel tarif, özellikle kış hazırlıkları arasında önemli bir yere sahiptir. Evde yapılan tarhana hem daha doğal hem de damak zevkine göre ayarlanabilir olması açısından avantaj sağlar. Peki evde ev tarhanası nasıl yapılır? İşte adım adım evde ev tarhanası tarifi…
EVDE EV TARHANASI NASIL YAPILIR?
Evde ev tarhanası nasıl yapılır? Ev ortamında yapılan bu tarifte temel aşama; sebzeli yoğurt karışımının mayalandırılması ve ardından kurutulmasıdır. Öncelikle domates, kırmızı biber, yeşil biber ve soğan gibi sebzeler yumuşayana kadar pişirilir ve püre haline getirilir. Soğuyan karışıma yoğurt, tuz ve un eklenir. Elde edilen hamur kıvamındaki karışım geniş bir kapta üzeri örtülerek 5 ile 7 gün arası mayalanmaya bırakılır.
Mayalanma süresince günde bir kez karıştırılır. Hafif ekşimsi bir koku oluştuğunda tarhana hamuru hazır demektir. Ardından temiz bir bez veya tepsi üzerine küçük parçalar halinde serilerek güneşte ya da gölgede kurutulur. Tamamen kuruyan parçalar ufalanarak rondodan geçirilir ve toz hâline getirilir.
EVDE EV TARHANASI TARİFİ
Evde ev tarhanası tarifi için hazırlık süresi mayalanma dahil 7 gündür. Kurutma süresi ise maksimum 4 gündür. Tarif adımlarını aşağıda bulabilirsiniz;
Afiyet olsun!
EVDE EV TARHANASI MALZEMELERİ
Ev yapımı tarhana için malzemeler şunlardır;
İsteğe bağlı olarak nane, kekik veya acı biber de eklenebilir.
EVDE EV TARHANASI YAPMAK KOLAY MI?
Ev tarhanası yapmak biraz sabır gerektirir ancak zor değildir. En önemli aşama mayalanma sürecidir. Bu süreç doğru ilerlediğinde lezzet kendiliğinden oluşur. Kurutma aşamasında hijyen kurallarına dikkat etmek ve tarhanayı nemden korumak gerekir. Uygun ortam sağlandığında evde tarhana yapmak ekonomik ve sağlıklı bir alternatiftir.
EV TARHANASI PÜF NOKTALARI
Ev tarhanası için bazı püf noktaları aşağıda bulabilirsiniz;
Tam kuruduğundan emin olunmadan saklama kabına alınmamalıdır.
DOĞAL EV TARHANASI KAÇ KALORİ?
Doğal ev tarhanası besleyici ancak düşük kalorili bir alternatiftir. 1 yemek kaşığı (yaklaşık 15 gram) kuru tarhana ortalama 45-55 kalori içerir. Hazırlanan bir kase tarhana çorbası ise ortalama 120-150 kalori arasındadır. Ancak elbette içine eklenen yağ miktarı kalori değerini artırabilir.
TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Tarhana çorbası yapmak oldukça pratiktir. Tarif;
İsteğe göre nane veya pul biber ile servis edilebilir. Sıcak tüketilmesi önerilir.
EV YAPIMI TARHANA NASIL SAKLANIR?
Ev yapımı tarhananın uzun süre tazeliğini koruması için doğru saklama koşulları oldukça önemlidir. Öncelikle tarhana tamamen kurutulduktan sonra saklanmalıdır. İçinde en ufak bir nem kalması küflenmeye yol açabilir. Bunun yanı sıra şunlar dikkate alınabilir;
Doğru koşullarda saklanan ev tarhanası yaklaşık 1 yıl boyunca tazeliğini koruyabilir. Saklama süresince ara ara kontrol edilmesi önerilir.
BEBEKLER İÇİN TARHANA YAPILIR MI?
Evet, bebekler için özel olarak hazırlanmış tarhana yapılabilir. Ancak klasik tarhanadan farklı olarak bazı noktalara dikkat edilmelidir.
Bebekler için yapılacak tarhanada:
Genellikle 8. aydan itibaren doktor onayıyla bebek beslenmesine eklenebilir. Tarhana çorbası bebekler için besleyici ve bağışıklık destekleyici bir seçenektir. Bebekler için hazırlanırken çorba daha kıvamlı değil, daha akışkan yapılmalı ve pütür kalmamasına dikkat edilmelidir. Her yeni gıdada olduğu gibi, ilk denemede küçük miktarda verilmesi önerilir.
