'Evde Kal Fest'te yıldız yağmuru

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Farklı evlerde birlikte eğlenebilmek adına düzenlenen ve Türkiye’in ilk online festivali olma özelliğini taşıyan Evde Kal Fest, Şubat’ın son günlerinde sürpriz içeriklerle tekrar başlıyor. Kendine Has Online Instagram hesabı üzerinden yayınlanacak ve herkesin evinden katılabileceği canlı konserlere ek olarak birbirinden eğlenceli içerikler de Evde Kal Fest kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Sertab Erener

Evde Kal Fest’in online konserleri, 4 Mart Perşembe akşamı, rock müzik grubu Madrigal ile başlayacak. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Sertab Erener, Evde Kal Fest ile 11 Mart Perşembe akşamı evlere konuk olacak. Gaye Su Akyol’un Türk sanat müziğini rockla bir araya getiren konseriyle 17 Mart Çarşamba akşamı devam edecek Evde Kal Fest, Son Feci Bisiklet’in 25 Mart Perşembe akşamı gerçekleştireceği performansıyla tamamlanacak.

Festival, konserlerin yanı sıra, eğlenceli farklı içeriklere de ev sahipliği yapacak. Son dönemlerim popüler isimlerinden Deniz Göktaş, keyifli standup’ıyla Evde Kal Fest’e neşe katacak. Ünlü oyuncu ve yönetmen Caner Özyurtlu’da, Bugün Varız Yarın Yokuz isimli programıyla Evde Kal Fest’te filtresiz anlar yaşatacak.

Canlı Yayınlar:

28 Şubat Pazar – 21:30 / Deniz Göktaş ile 10 Dakika

4 Mart Perşembe - 21:30 / Madrigal Online Konser

11 Mart Cuma – 21:30 / Sertab Erener Online Konser

13 Mart Cumartesi – 20:00 / Caner Özyurtlu ile Bir Varız Bir Yokuz

17 Mart Çarşamba – 21:30 / Gaye Su Akyol Online Konser

25 Mart Perşembe – 21:30 / Son Feci Bisiklet Online Konser