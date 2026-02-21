Canlı
        Evde kefir nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kefir tarifi

        Evde kefir nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kefir tarifi

        Bağışıklık sistemini destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve probiyotik açısından zengin olan kefir, son yılların en popüler sağlıklı içeceklerinden biri olmuştur. Katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal ev yapımı kefir hazırlamak ise sanıldığından çok daha kolaydır. Peki evde kefir nasıl yapılır? İşte adım adım evde kefir yapımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 17:58 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:58
        Evde kefir nasıl yapılır?
        Kefir, fermente bir süt ürünüdür ve içerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak sağlığına önemli katkılar sağlar. Marketlerde hazır olarak satılsa da evde yapılan kefir, daha ekonomik

        ve doğaldır. Üstelik sadece iki temel malzeme ile hazırlanır: süt ve kefir mayası (kefir taneleri). Peki evde kefir nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir ve kalori değeri ne kadardır? İşte evde kefir tarifi ve malzemeleri…

        EVDE KEFİR NASIL YAPILIR?

        Evde kefir nasıl yapılır? Ev ortamında kefir yapmak, doğru adımlar uygulandığında son derece basittir. Tarif için ilk etapta cam bir kavanoza 1 litre oda sıcaklığındaki süt konur. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kefir mayası (kefir taneleri) eklenir. Kavanozun ağzı tamamen kapatılmaz; hava alacak şekilde temiz bir bezle örtülür veya gevşek kapakla kapatılır. Oda sıcaklığında, direkt güneş almayan bir yerde yaklaşık 18 ya da 24 saat bekletilir.

        İlgili süre sonunda süt koyulaşır ve hafif ekşimsi bir aroma oluşur. Hazırlanan kefir plastik süzgeç yardımıyla süzülür. Süzgeçte kalan kefir taneleri tekrar sütle mayalanmak üzere kullanılabilir. Süzülen kefir buzdolabına alınır ve soğuk şekilde tüketilir. Afiyet olsun!

        EVDE KEFİR TARİFİ

        Evde kefir tarifi için detayları aşağıda bulabilirsiniz;

        Malzemeler:

        • 1 litre günlük süt (tercihen tam yağlı)
        • 1-2 yemek kaşığı kefir mayası

        Yapılışı:

        • Sütü cam kavanoza alın.
        • Kefir mayasını ekleyin.
        • Oda sıcaklığında 18-24 saat bekletin.
        • Plastik süzgeçle süzün.
        • Buzdolabında muhafaza edin.

        Kefir ne kadar uzun süre beklerse o kadar yoğun ve ekşi olur. Daha hafif bir tat için 18 saat yeterlidir.

        DOĞAL ŞEKİLDE EVDE KEFİR YAPMAK KOLAY MI?

        Doğal bir şekilde evde kefir tarifi yapmak kolay mı? Evet, evde kefir yapmak oldukça kolaydır. En önemli unsur kefir mayasının aktif ve sağlıklı olmasıdır. Uygun ortam sağlandığında kefir her gün düzenli olarak üretilebilir.

        Ev yapımı kefirin en büyük avantajı katkı maddesi içermemesidir. Ayrıca fermantasyon süresini kontrol ederek kıvam ve ekşilik oranı ayarlanabilir. Ek olarak zamanla kefir taneleri çoğalır. Fazla mayalar ayrılarak paylaşılabilir ya da farklı sütlerle denenebilir.

        EVDE KEFİR YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Evde kefir tarifinin püf noktalarını aşağıda görebilirsiniz;

        • Metal kaşık ve süzgeç kullanılmamalıdır. Plastik veya tahta tercih edilmelidir.
        • Süt çok sıcak ya da çok soğuk olmamalıdır; oda sıcaklığı idealdir.
        • Kavanoz cam olmalıdır.
        • Kefir direkt güneş ışığında bekletilmemelidir.
        • 24 saatten fazla bekletmek aşırı ekşimeye neden olabilir.
        • Kefir taneleri haftada bir kez içme suyu ile nazikçe yıkanabilir.

        Ayrıca pastörize süt kullanılabilir. Ancak çiğ süt kullanılacaksa mutlaka kaynatılıp soğutulmalıdır.

        EV YAPIMI KEFİR KALORİSİ NE KADAR?

        Doğal ve kolay kefir tarifinin kalorisi çeşitli etkenlere bağlıdır. Ev yapımı kefirin kalori değeri kullanılan sütün yağ oranına göre değişir. Ortalama olarak;

        • 1 su bardağı (200 ml) tam yağlı kefir: yaklaşık 110–130 kalori
        • Yarım yağlı kefir: yaklaşık 90–100 kalori
        • Yağsız kefir: yaklaşık 70–80 kalori

        Kefir aynı zamanda protein, kalsiyum ve probiyotik açısından zengindir. Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemini destekler ve tokluk hissi sağlar.

        KEFİR NE KADAR SÜREDE BOZULUR?

        Ev yapımı kefir buzdolabında saklandığında ortalama 3 ila 5 gün tazeliğini korur. Ancak bu süre, fermantasyon süresi ve saklama koşullarına göre değişebilir. Kefirin bozulduğunu gösteren bazı işaretler şunlardır;

        • Aşırı keskin ve rahatsız edici koku
        • Yoğun şekilde kesilmiş, pütürlü ve ayrışmış yapı
        • Küf oluşumu
        • Tadı normalden çok daha sert ve acı olması

        Fermantasyon süresi uzadıkça kefir daha ekşi hale gelir. Bu, her zaman bozulduğu anlamına gelmez. Ancak rengi, kokusu veya yapısında belirgin bir değişim varsa tüketilmemelidir.

        Kefirin raf ömrünü uzatmak için ise;

        • Süzdükten sonra mutlaka buzdolabına koyulmalı
        • Hava almayan cam şişede saklanmalı
        • Servis sırasında temiz kaşık kullanılmalıdır

        En ideal tüketim süresi, yapıldıktan sonraki ilk 2 ya da 3 gündür.

        KEFİR AÇ KARNINA İÇİLİR Mİ?

        Peki kefir aç karnına içilir mi? Evet, kefir aç karnına içilebilir ve bu şekilde tüketildiğinde probiyotik etkisi daha güçlü olabilir. Sabah aç karnına içilen kefir, bağırsak florasını destekler ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Ancak hassas mideye sahip kişilerde aç karnına tüketim hafif rahatsızlık yapabilir. Bu durumda kefir ara öğünlerde veya yemeklerden sonra tercih edilebilir. Kefir günün farklı saatlerinde tüketilebilir;

        • Sabah aç karnına
        • Ara öğünde
        • Spor sonrası
        • Akşam hafif bir içecek olarak

        Günlük önerilen miktar genellikle 1 su bardağı (200 ml) civarındadır. Düzenli ve ölçülü tüketim önerilir.

        KEFİR ZAYIFLATIR MI?

        Kefir tek başına mucizevi bir zayıflama içeceği değildir. Ancak dengeli beslenme ve düzenli egzersizle birlikte tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Kefirin zayıflamaya destek olmasının birkaç nedeni vardır;

        • Yüksek protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırır ve ara öğünlerde aşırı yeme isteğini azaltabilir.
        • Probiyotik içeriği bağırsak florasını destekler. Sağlıklı bir sindirim sistemi, metabolizmanın daha düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir.
        • Düşük kalorili bir içecek olduğu için şekerli içeceklere alternatif olabilir.
        • 1 su bardağı (200 ml) kefir ortalama 90 ila 130 kalori arasındadır. Bu nedenle özellikle ara öğünde tüketildiğinde hem tok tutar hem de gereksiz atıştırmaların önüne geçebilir.

        Ancak kefirin kilo verdirici etkisi kişiden kişiye değişir. Aşırı tüketildiğinde ekstra kalori alımına yol açabilir. En doğru yaklaşım, kefiri dengeli bir beslenme planının parçası olarak değerlendirmektir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
