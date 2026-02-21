Canlı
        Evde keşkek nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı keşkek tarifi

        Evde keşkek nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı keşkek tarifi

        Keşkek, özellikle düğünler ve özel günlerin geleneksel yemeği olarak bilinir. Tahıl ve etin uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan keşkek, hem doyurucu hem de besleyici bir öğündür. Evde keşkek yapmak, katkısız ve doğal malzemelerle lezzetli bir alternatif sunar. Peki evde keşkek nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 21.02.2026 - 19:47 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:47
        Evde keşkek nasıl yapılır?
        EVDE KEŞKEK NASIL YAPILIR?

        Evde keşkek nasıl yapılır? Sabır ve doğru pişirme tekniği ile sonuç ideal olabilir. Geleneksel tarifte buğday veya arpa ile birlikte et uzun süre haşlanır. Ev ortamında da benzer şekilde tahıl ve etin yavaş pişirilmesi, keşkek kıvamının ideal olmasını sağlar. İşte ilgili tarifin detayları;

        • Önce buğdaylar bir gece önceden ıslatılır.
        • Etin haşlanması ve buğdayın yumuşaması sırasında yemeğe tuz ve baharat eklenir.
        • Evde yapılan keşkek, hazır ürünlerden farklı olarak katkı maddesi içermez ve damak tadına göre baharat miktarı ayarlanabilir.

        EVDE KEŞKEK MALZEMELERİ

        Ev yapımı keşkek için gerekli malzemeler aşağıda verilmiştir;

        • 2 su bardağı dövülmüş buğday
        • 500 gram kemikli tavuk veya dana eti
        • 6-7 su bardağı su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • İsteğe bağlı tereyağı (servis için)

        Malzemelerin taze ve kaliteli olması, keşkekin lezzetini doğrudan etkiler. Et tercihi damak zevkine göre kuzu, tavuk veya dana olabilir.

        EVDE KEŞKEK TARİFİ

        Evde keşkek tarifi adımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

        • Buğdayları bir gece önceden suda bekletin.
        • Etleri büyük bir tencerede suyla haşlayın ve arada bir köpükleri alın.
        • Haşlanan etleri tencereden çıkarın, kemiklerini ayırın ve etleri didikleyin.
        • Buğdayı et suyu ile birlikte tencereye ekleyin ve kısık ateşte karıştırarak pişirin.
        • Karışım yumuşayınca didiklenmiş eti tekrar tencereye ekleyin.
        • Tuz ve baharatları ilave edin, karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.
        • Servis ederken üzerine tereyağı gezdirerek sunabilirsiniz.

        Evde keşkek, yavaş pişirildiğinde hem tahılın hem de etin lezzeti birbirine geçer ve geleneksel dokusunu kazanır.

        EVDE KEŞKEK YAPMAK KOLAY MI?

        Doğal keşkek yapımı sabır gerektirir ancak adım adım takip edildiğinde zor değildir. Özellikle tencere veya düdüklü tencere kullanımı pişirme süresini kısaltabilir. Ev yapımı keşkek, hazır paketli ürünlere göre çok daha doğal ve sağlıklıdır. Ev ortamında keşkek hazırlamak, malzeme seçiminde özgürlük sunar. Tuz ve baharat oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca keşkek, hem yemek hem de özel günlerde sunum açısından şık bir alternatiftir.

        EV ORTAMINDA KEŞKEK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

        Buğdayları mutlaka bir gece önceden suda bekletmek pişirme süresini kısaltır ve daha yumuşak bir kıvam sağlar. İşte detaylar;

        • Et haşlarken ateşi çok yüksek tutmayın. Düşük ve sabit ateş, etin daha lezzetli olmasını sağlar.
        • Karışımı pişirirken sürekli karıştırmak, keşkek kıvamının yapışmasını ve topaklanmasını önler.
        • Tereyağı ve baharat eklerken yemeğin sıcaklığına dikkat edin. Aşırı ısı aromayı azaltabilir.
        • Pişirme süresi boyunca suyu kontrollü eklemek, keşkek kıvamının tam olmasını sağlar.

        Bu püf noktalarına dikkat ederek hazırlanan keşkek, lezzetli ve geleneksel dokuda olur.

        KEŞKEK KALORİSİ NE KADAR?

        Ev yapımı keşkek kalori değeri kullanılan et ve yağ miktarına göre değişir. Ortalama olarak 1 porsiyon (200 gram) tavuklu keşkek yaklaşık 250 ya da 300 kalori içerir. Kuzu eti kullanıldığında kalori biraz artabilir.

        Keşkek, karbonhidrat ve protein açısından dengeli bir öğündür. Yanında yoğurt veya salata ile servis edildiğinde doyurucu ve besleyici bir öğün sunar. Ev yapımı keşkek, hazır paketli ürünlerden daha doğal ve katkısız olduğu için özellikle aileler ve özel günlerde tercih edilir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
