EVDE KEŞKEK NASIL YAPILIR?

Evde keşkek nasıl yapılır? Sabır ve doğru pişirme tekniği ile sonuç ideal olabilir. Geleneksel tarifte buğday veya arpa ile birlikte et uzun süre haşlanır. Ev ortamında da benzer şekilde tahıl ve etin yavaş pişirilmesi, keşkek kıvamının ideal olmasını sağlar. İşte ilgili tarifin detayları;

Önce buğdaylar bir gece önceden ıslatılır.

Etin haşlanması ve buğdayın yumuşaması sırasında yemeğe tuz ve baharat eklenir.

Evde yapılan keşkek, hazır ürünlerden farklı olarak katkı maddesi içermez ve damak tadına göre baharat miktarı ayarlanabilir.

EVDE KEŞKEK MALZEMELERİ

Ev yapımı keşkek için gerekli malzemeler aşağıda verilmiştir;

2 su bardağı dövülmüş buğday

500 gram kemikli tavuk veya dana eti

6-7 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı tereyağı (servis için)

Malzemelerin taze ve kaliteli olması, keşkekin lezzetini doğrudan etkiler. Et tercihi damak zevkine göre kuzu, tavuk veya dana olabilir.

EVDE KEŞKEK TARİFİ

Evde keşkek tarifi adımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Buğdayları bir gece önceden suda bekletin.

Etleri büyük bir tencerede suyla haşlayın ve arada bir köpükleri alın.

Haşlanan etleri tencereden çıkarın, kemiklerini ayırın ve etleri didikleyin.

Buğdayı et suyu ile birlikte tencereye ekleyin ve kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Karışım yumuşayınca didiklenmiş eti tekrar tencereye ekleyin.

Tuz ve baharatları ilave edin, karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Servis ederken üzerine tereyağı gezdirerek sunabilirsiniz.

Evde keşkek, yavaş pişirildiğinde hem tahılın hem de etin lezzeti birbirine geçer ve geleneksel dokusunu kazanır.

EVDE KEŞKEK YAPMAK KOLAY MI?

Doğal keşkek yapımı sabır gerektirir ancak adım adım takip edildiğinde zor değildir. Özellikle tencere veya düdüklü tencere kullanımı pişirme süresini kısaltabilir. Ev yapımı keşkek, hazır paketli ürünlere göre çok daha doğal ve sağlıklıdır. Ev ortamında keşkek hazırlamak, malzeme seçiminde özgürlük sunar. Tuz ve baharat oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca keşkek, hem yemek hem de özel günlerde sunum açısından şık bir alternatiftir.