Sütlü tatlı tariflerinden sütlaç tarifi nasıl yapılır? Bugün size A, C ve D vitamini bakımından zengin olan sütlaç tarifi vereceğiz. Peki sütlaç kaç kaloridir?

Sütlaç yaparken en önemli püf nokta pirinçlerin kararında haşlanmasıdır. Çok pişmiş ya da diri kalan pirinç sütlacın tadını olumsuz etkiler. İşte evde kolay anne sütlacı tarifi...

SÜTLAÇ KAÇ KALORİ?

Sütlacın bir porsiyonu (100 gram) yaklaşık 111 kcaldır. Şerbetli tatlılara göre çok daha hafif olan sütlü tatlılar günün erken saatlerinde çok sık olmamak şartı ile tüketilebilir. Ayrıca şeker yerine tatlandırıcı da kullanılabilir.

SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeleri;

1 litre süt

2 çay bardağı pirinç

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

Tarçın (Üzeri için)

Nasıl yapılır?

Sütlaç yapımına pirinçleri yıkayarak başlayabilirsiniz. Yıkama işlemi bitince 1 su bardağı su ile haşlayın. Pirinçler pilav kıvamına gelmeyecek sadece yumuşayacak. Ardından sütü derin bir tencereye alın pirinçleri, şekeri ve sütle ıslattığınız pirinç ununu ekleyin ve kaynatın. Kaynayan sütün altını kısın vanilyayı ekleyin karıştırarak 15 dakika daha pişirin. Sütlacınız hafif yoğun bir kıvam alacak ama asıl kıvamını kasede soğurken alacak. Pişen sütlacı kaselere pay edin. Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Dolapta bekledikten sonra tarçın serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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