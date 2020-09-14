Düzenli olarak peeling yapmak cildinizin nefes alarak daha canlı ve parlak görünmesini sağlayacaktır. Üstelik kimyasal içerik taşıyan kozmetik ürün kullanmak zorunda kalmazsınız.

Kolay Yapabileceğiniz Peeling Tarifleri

Şekerli Peeling

Günlük kullanmış olduğunuz nemlendiricinizi bir cam kavanoza bir avuç koyun. İçerisine 2 tatlı kaşığı esmer toz şeker koyun ve karıştırın. Bu hazırladığınız karışımı banyo öncesi tüm vücudunuza yüzünüz dahil uygulayın. Sonrasında ılık suyla duşunuzu alın. Ölü derilerden tüm vücudunuz arınacaktır.

Kahveli Peeling

En kolay ve en çok uygulanan bir peeling tarifi. İçtiğiniz kahvenin telvesini sade olarak uygulayabileceğiniz gibi içerisine zeytinyağı ya da limon suyu ekleyerek de kullanabilirsiniz. Yağlı ciltler için limon suyu, kuru ve karma ciltler için zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yüzünüze dairesel olarak süreceğiniz kahve telvesini 5 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Vücudunuz için de uygulayabilirsiniz.

Muzlu Peeling

Özellikle kuru ciltler için oldukça faydalı olan bir peeling olması açısından mutlaka denemelisiniz. 1 muzu ezin; içerisine 3 tatlı kaşığı esmer şeker ve 1 tatlı kaşığı badem yağı koyun ve karıştırın. Bu karışımı yüzünüze iyice yedirin ve ılık suyla yıkayın. Kuru ciltlerin nemini dahi korur. Bu uygulamayı haftada iki kez dahi yapabilirsiniz.

Vitamin Peelingi

Deniz tuzu, limon ve portakal kabuğu rendesi ve bebe yağı ile hazırlayacağınız bu peelingi tüm vücuduz içinde kullanabilirsiniz. Özellikle cildinize vitamin takviyesi sağlayacaktır. Birer tatlı kaşığı ölçülerle yüzünüz için hazırlayabilirsiniz. Vücudunuz için ölçüleri artırın.

Tuzlu Peeling

1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı kayısı yağını karıştırın ve cildinize uygulayın. 3 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kezs uygulayın. Tuzlu peeling yaparken cildinizde fazla bekletmemelisiniz.

Cevizli Peeling

Bir adet cevizi rondodan geçirin. İçine 1 tatlı kaşığı yoğurt ekleyin ve karıştırın. Yüzünüze uygulayın. 5 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizin yenilendiğini göreceksiniz.