        Evde krem şanti nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı krem şanti tarifi

        Evde krem şanti nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı krem şanti tarifi

        Pastaların, tatlıların ve meyve sunumlarının vazgeçilmezi krem şanti, ev ortamında da kolayca hazırlanabilir. Hazır paketlere alternatif olarak katkı maddesi içermeyen, doğal ve lezzetli ev yapımı krem şanti yapmak sandığınızdan çok daha pratik. Peki evde krem şanti nasıl yapılır? İşte adım adım evde krem şanti yapımı…

        Giriş: 21.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:07
        Evde krem şanti nasıl yapılır?
        Krem şanti; hafif, köpüksü ve tatlı aromasıyla pek çok tarifte kullanılan popüler bir kremadır. Marketlerde toz halde satılsa da evde, sadece birkaç malzeme ile doğal şekilde hazırlanabilir. Özellikle doğum günü pastalarında, kup tatlılarda ve kahve sunumlarında tercih edilen krem şantiyi evde yapmak hem ekonomik hem de daha sağlıklıdır. Evde krem şanti tarifi ve malzemelerini yazının devamında görebilirsiniz.

        EVDE KREM ŞANTİ NASIL YAPILIR?

        Evde krem şanti nasıl yapılır? İlgili tarifi hazırlamak için temel malzeme soğuk sıvı kremadır. Krema ne kadar soğuk olursa kıvam alma süresi o kadar kısa olur. Tarif detayları;

        • Öncelikle 1 su bardağı (200 ml) soğuk sıvı krema derin bir kaba alınır.
        • Mikserin yüksek devrinde çırpılmaya başlanır.
        • Krema hafif koyulaşmaya başladığında 2 ya da 3 yemek kaşığı pudra şekeri eklenir. Çırpmaya devam edilir.
        • Birkaç dakika içinde krema kabarır, hacmi artar ve koyu bir kıvam alır.
        • Mikser kaldırıldığında tepecikler oluşuyorsa krem şanti hazır demektir.

        Hazırlanan krem şanti buzdolabında en az 30 dakika dinlendirilirse daha stabil hale gelir.

        EVDE KREM ŞANTİ TARİFİ

        Evde krem şanti tarifi için detayları aşağıda bulabilirsiniz;

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı soğuk sıvı krema
        • 2 ya da 3 yemek kaşığı pudra şekeri
        • (İsteğe bağlı) 1 paket vanilin

        Yapılışı:

        • Soğuk kremayı derin kaba alın.
        • Mikserle yüksek devirde çırpın.
        • Koyulaşınca pudra şekerini ekleyin.
        • Katı ve köpüksü kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.
        • Buzdolabında dinlendirerek kullanın.
        • Daha yoğun kıvam için çırpma kabı da önceden buzdolabında soğutulabilir.

        EVDE KREM ŞANTİ MALZEMELERİ

        Krem şanti malzemeleri aşağıda verildiği gibidir;

        • 200 ml soğuk sıvı krema
        • 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri
        • Vanilin (isteğe bağlı)
        • Doğal aroma için limon kabuğu rendesi ya da kakao da eklenebilir.

        EVDE KREM ŞANTİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Evde krem şanti tarifi püf noktaları aşağıda verildiği gibidir;

        • Krema mutlaka soğuk olmalıdır.
        • Metal veya cam kap tercih edilmelidir.
        • Fazla çırpmak kremayı kesebilir. Kıvam oluştuğunda bırakılmalıdır.
        • Şeker azar azar eklenmelidir.
        • Daha sert kıvam için 1 tatlı kaşığı krem şanti sabitleyici kullanılabilir.

        Krem şanti oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Çünkü eriyebilir.

        EVDE KREM ŞANTİ YAPMAK KOLAY MI?

        Kolay krem şanti ilgili noktalara uyulduğunda son derece basittir. Doğru malzeme ve uygun sıcaklık sağlandığında birkaç dakika içinde hazır hale gelir. Hazır paketlere göre en büyük avantajı içeriğinin kontrol edilebilir olmasıdır. Şeker oranı damak zevkine göre ayarlanabilir. Ayrıca katkı maddesi içermez. İlk denemede bile başarılı sonuç alınabilir.

        KREM ŞANTİ KALORİSİ NE KADAR?

        Krem şantinin kalori değeri kullanılan krema ve şeker miktarına göre değişir. Ortalama olarak;

        • 1 yemek kaşığı ev yapımı krem şanti: yaklaşık 50-ğ70 kalori
        • 100 gram krem şanti: yaklaşık 300-350 kalori

        Şeker miktarı azaltılarak daha hafif bir alternatif hazırlanabilir.

        KREM ŞANTİ KULLANIM ALANLARI

        Ev yapımı krem şanti birçok tarifte kullanılabilir;

        • Pasta ve yaş pasta süslemelerinde
        • Profiterol ve ekler dolgusunda
        • Meyve salatalarında
        • Kup tatlılarda
        • Pancake ve waffle üzerinde
        • Kahve ve sıcak çikolata sunumlarında

        Ayrıca çikolata veya meyve püresi ile karıştırılarak aromalı krem şanti elde edilebilir.

        KREM ŞANTİ NEDEN SULANIR?

        Peki krem şanti neden sulanır? Krem şantinin sulanmasının en yaygın nedeni sıcaklık ve yanlış çırpma sürecidir. Krema yeterince soğuk değilse istenilen kıvam oluşmaz ve kısa sürede akışkan hâle gelir. Krem şantinin sulanmasına yol açan başlıca nedenler şunlardır;

        • Krema yeterince soğuk değilse kıvam tutmaz.
        • Fazla çırpıldığında yapısı bozulabilir ve kesilerek sulanabilir.
        • Oda sıcaklığında uzun süre bekletildiğinde erime başlar.
        • Pastanın içindeki meyve suyu veya şerbetle temas ettiğinde yapısı gevşeyebilir.
        • Düşük yağ oranlı krema kullanıldığında stabil kıvam oluşmayabilir.

        Özellikle yaz aylarında krem şanti hazırladıktan sonra mutlaka buzdolabında bekletilmeli ve servis anına kadar soğuk tutulmalıdır.

        KREM ŞANTİ NASIL SERTLEŞTİRİLİR?

        Krem şantinin daha sert ve dayanıklı olması için bazı yöntemler uygulanabilir;

        • Çırpma kabı ve mikser uçları önceden buzdolabında soğutulabilir.
        • Krema en az %30-35 yağ oranına sahip olmalıdır.
        • Çırpma sırasında 1 tatlı kaşığı krem şanti sabitleyici eklenebilir.
        • Alternatif olarak 1 tatlı kaşığı nişasta veya süt tozu ilave edilebilir.
        • Daha profesyonel bir yöntem olarak az miktarda labne peyniri eklenerek daha stabil kıvam elde edilebilir.
        • Ayrıca krem şanti hazır olduktan sonra en az 30 dakika buzdolabında dinlendirilirse daha sert ve dayanıklı hale gelir.

        Doğru teknikle hazırlanan krem şanti sıkma torbasında formunu korur. ;Ayrıca pasta üzerinde uzun süre dağılmadan kalabilir.

        KREM ŞANTİ NASIL SAKLANIR?

        Ev yapımı krem şanti doğru koşullarda saklandığında tazeliğini kısa süreli olarak koruyabilir. Ancak süt ürünü olduğu için uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Hazırlanan krem şanti;

        • Hava almayan kapta saklanmalıdır.
        • Mutlaka buzdolabında muhafaza edilmelidir.
        • Üzeri streç filmle temas edecek şekilde kapatılabilir (kabuk oluşmasını önler).
        • Buzdolabında ortalama 1 ila 2 gün tazeliğini korur. Ancak en iyi kıvam ve lezzet için ilk 24 saat içinde tüketilmesi önerilir.
        • Pasta üzerinde kullanılan krem şanti de buzdolabında saklanmalıdır. Özellikle yaz aylarında dışarıda bekletmek erime ve sulanmaya yol açabilir.
        • Derin dondurucuda saklamak önerilmez; çözüldüğünde yapısı bozulabilir ve sulanabilir.
