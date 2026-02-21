Evde krem şanti nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı krem şanti tarifi

Krem şanti; hafif, köpüksü ve tatlı aromasıyla pek çok tarifte kullanılan popüler bir kremadır. Marketlerde toz halde satılsa da evde, sadece birkaç malzeme ile doğal şekilde hazırlanabilir. Özellikle doğum günü pastalarında, kup tatlılarda ve kahve sunumlarında tercih edilen krem şantiyi evde yapmak hem ekonomik hem de daha sağlıklıdır. Evde krem şanti tarifi ve malzemelerini yazının devamında görebilirsiniz.

EVDE KREM ŞANTİ NASIL YAPILIR?

Evde krem şanti nasıl yapılır? İlgili tarifi hazırlamak için temel malzeme soğuk sıvı kremadır. Krema ne kadar soğuk olursa kıvam alma süresi o kadar kısa olur. Tarif detayları;

Öncelikle 1 su bardağı (200 ml) soğuk sıvı krema derin bir kaba alınır.

Mikserin yüksek devrinde çırpılmaya başlanır.

Krema hafif koyulaşmaya başladığında 2 ya da 3 yemek kaşığı pudra şekeri eklenir. Çırpmaya devam edilir.

Birkaç dakika içinde krema kabarır, hacmi artar ve koyu bir kıvam alır.

Mikser kaldırıldığında tepecikler oluşuyorsa krem şanti hazır demektir.

Hazırlanan krem şanti buzdolabında en az 30 dakika dinlendirilirse daha stabil hale gelir.

EVDE KREM ŞANTİ TARİFİ

Evde krem şanti tarifi için detayları aşağıda bulabilirsiniz;

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk sıvı krema

2 ya da 3 yemek kaşığı pudra şekeri

(İsteğe bağlı) 1 paket vanilin

Yapılışı:

Soğuk kremayı derin kaba alın.

Mikserle yüksek devirde çırpın.

Koyulaşınca pudra şekerini ekleyin.

Katı ve köpüksü kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Buzdolabında dinlendirerek kullanın.

Daha yoğun kıvam için çırpma kabı da önceden buzdolabında soğutulabilir.

EVDE KREM ŞANTİ MALZEMELERİ

Krem şanti malzemeleri aşağıda verildiği gibidir;

200 ml soğuk sıvı krema

2-3 yemek kaşığı pudra şekeri

Vanilin (isteğe bağlı)

Doğal aroma için limon kabuğu rendesi ya da kakao da eklenebilir.

EVDE KREM ŞANTİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Evde krem şanti tarifi püf noktaları aşağıda verildiği gibidir; Krema mutlaka soğuk olmalıdır.

Metal veya cam kap tercih edilmelidir.

Fazla çırpmak kremayı kesebilir. Kıvam oluştuğunda bırakılmalıdır.

Şeker azar azar eklenmelidir.

Daha sert kıvam için 1 tatlı kaşığı krem şanti sabitleyici kullanılabilir. Krem şanti oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Çünkü eriyebilir. EVDE KREM ŞANTİ YAPMAK KOLAY MI? Kolay krem şanti ilgili noktalara uyulduğunda son derece basittir. Doğru malzeme ve uygun sıcaklık sağlandığında birkaç dakika içinde hazır hale gelir. Hazır paketlere göre en büyük avantajı içeriğinin kontrol edilebilir olmasıdır. Şeker oranı damak zevkine göre ayarlanabilir. Ayrıca katkı maddesi içermez. İlk denemede bile başarılı sonuç alınabilir. KREM ŞANTİ KALORİSİ NE KADAR? Krem şantinin kalori değeri kullanılan krema ve şeker miktarına göre değişir. Ortalama olarak; 1 yemek kaşığı ev yapımı krem şanti: yaklaşık 50-ğ70 kalori

100 gram krem şanti: yaklaşık 300-350 kalori Şeker miktarı azaltılarak daha hafif bir alternatif hazırlanabilir. KREM ŞANTİ KULLANIM ALANLARI Ev yapımı krem şanti birçok tarifte kullanılabilir; Pasta ve yaş pasta süslemelerinde

Profiterol ve ekler dolgusunda

Meyve salatalarında

Kup tatlılarda

Pancake ve waffle üzerinde

Kahve ve sıcak çikolata sunumlarında Ayrıca çikolata veya meyve püresi ile karıştırılarak aromalı krem şanti elde edilebilir. KREM ŞANTİ NEDEN SULANIR? Peki krem şanti neden sulanır? Krem şantinin sulanmasının en yaygın nedeni sıcaklık ve yanlış çırpma sürecidir. Krema yeterince soğuk değilse istenilen kıvam oluşmaz ve kısa sürede akışkan hâle gelir. Krem şantinin sulanmasına yol açan başlıca nedenler şunlardır;