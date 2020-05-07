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Manikür kadınlar için oldukça önemli bir tırnak bakımı işlemidir. Genelde kadınlar bakımı ve güzelleşmeyi, beğenilmeyi seven ve üstelik kendileri için bunu sağlayan canlılardır. Nedense kadının bakımlı olması onun kendine olan güvenini ve cazibesini artırıcı olarak oldukça önem taşımaktadır. Manikür işlemi genelde kuaförlerde verilen bir hizmettir. Ancak evde birkaç alet ile de kolaylıkla yapılabilir. Ancak iki elinizi pratik olarak kullanmanız bu durumda önem taşır. Çünkü aletleri kullanırken kesme açısından zorluk yaşamanız bu duruma engel olabilir.

Estetik açıdan güzel bir görünüme sahip olmak için mutlaka tırnakların da bakıma ihtiyacı vardır. Bu sayede tırnakların da sağlıklı olarak uzaması ve kullanılması mümkün olabilecektir. Ellerinizin daha iyi görünüme kavuşması için tırnak bakımını ihmal etmemeli ve düzenli olarak sağlamalısınız.

Evde Manikür Yapılışı

Öncelikle manikür yapmadan eğer tırnaklarınızda oje varsa çıkartılması öncelik taşır. Asetonla düzgün ve iyice silme işleminden sonra artık tırnaklar bakım için hazırdır. Ellerinizin yıkadıktan sonra iyice kurulayın ve tırnak makası ile kısaltın. Sonrasında törpü yardımıyla tırnaklarınızı törpüleyerek şekil vermeniz gerekmektedir. Tırnağınızı küt ya da yuvarlak olarak törpüleyebilirsiniz. Kullanım açısından nasıl rahat ediyorsanız o sizin tercihinizdir. Cam törpüler tırnak sağlığı açısından daha iyidir. O yüzden cam törpü kullanmanız tavsiye edilir. Kâğıt törpüler de tırnağın üst kısımları için gereklidir ve aşındırmadan düzeltilmesini sağlar. Ayrıca parlaklık vermesi için önemli bir uygulamadır. Törpüleme işlemini uygularken mutlaka her seferinde aynı yöne doğru uygulamaya çalışmalısını; yoksa tırnaklarınız da aşınma oluşabilir.

Törpülemenin bitmesinden sonra artık sıra tırnak kenarlarında oluşan ölü ve uzamış derilerden kurtulma aşamasına sıra gelir. Bunun için kütikül çubuğu kullanarak tırnaklarınızın derisini geriye doğru itmeniz gerekecektir. Dikkatli olarak fazla derine girmeden itmeniz önemlidir; yoksa diplerde kanama oluşabilir. Daha sonra kesme aşamasına geçmek için tırnaklara vazelin gibi yumuşatıcı özelliği olan krem yada losyon uygulamak şarttır.

Hazırlamış olduğunuz ılık manikür suyuna ellerinizi batırarak 3-4 dakika bekletmeniz gereklidir. Bu durumda etler yumuşar ve daha kolay kesilebilir bir hal alacaktır. Manikür suyuna birkaç damla zeytinyağı ve limon suyu ekleyerek daha kolaylık kazanabilirsiniz. Besleme açısından zeytinyağı faydalı olacaktır. Ayrıca limon suyu da sararmaları temizleyecektir. Ellerinizdeki deriler yumuşadığında kurulama işlemini sağlayın ve özel olarak manikür için kullanılan et makası ile tırnak kenarlarındaki deriyi kesin. Derine inmeden ve çok baskı uygulamadan kesmek gereklidir. Artık işlemin tüm tırnaklarda aynı şekilde tekrar edilmesinden sonra manikür sona ermiş demektir. Elleri yıkadıktan sonra bir krem yardımıyla yumuşatarak işlemi sona erdirmiş olacaksınız. İstenirse bir oje ya da cila sürerek kullanabilirsiniz. Manikür yaparken kullandığınız aletleri mutlaka alkol ile silmelisiniz. Bir dahaki kullanıma kadar mikrop üretmesini engellemiş olacaksınız.