Diyete ara vermek için pide doğru tercih olabilir. Bir de evde bildiğiniz malzemelerle yaparsanız kalorisini de kontrol edebilirsiniz. Peynirleri karıştırarak elde edeceğiniz iç harç üzerine tereyağı ile daha parlak ve lezzetli görünüm kazanan pide hamuru sofranızı dolduracak. İşte peynirli pide ziyafeti için ihtiyacınız olan tarifimiz ve peynirli pide kalorisi...

PEYNİRLİ PİDE KAÇ KALORİ?

Peynirli pidenin ortalama bir dilimi 255 kcaldır. Diyet listesinde yer alamamasındaki en büyük neden hamurdan ziyade içeriğindeki yağ oranıdır.

PEYNİRLİ PİDE TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı

Aldığı kadar un

1 paket yaş maya

8 su bardağı su

1 çay kaşığı şeker

1 çay bardağı tuz

1 yemek kaşığı tereyağ

İçi için;

2 su bardağı karışık peynir (lor peynir ve beyaz peynir)

1 su bardağı kaşar peynir

Nasıl Yapılır?

Mayayı oda sıcaklığında beklemiş ılık suyunuz ile çözün. Üzerine şeker,tuz ve aldığı kadar unu ekleyip yoğurun. En az 15 dakika yoğurmalısınız. Ardından hamurun üzerini örtüp en az 1 saat mayalanmasını bekleyin. Hamurunuzun kabardığından emin olduktan sonra fırını 200 derecede ısıtın. Hamuru 2 eşit parçaya bölün ve oval şekil vermeye çalışarak açın ve kenarları 1 parmak boş kalacak şekilde iç harçtan bolca serpin. Hamurun önce uç kısımlarını sonra kenarlarını içe katlayıp, ızgaranın üzerine serdiğiniz yağlı kağıdın üzerinde önceden ısıttığınız fırına verin. 6 dakika boyunca sadece altan sonraki 6-7 dakika da hem alttan hem üstten ısıtarak pideleri pişirin. Fırından çıkan pideleri servis tabağına alıp kenarlarına tereyağ sürün. Yanında roka ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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