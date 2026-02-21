Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Evde pide nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pide tarifi ymk

        Evde pide nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pide tarifi

        Türk mutfağının en sevilen hamur işleri arasında yer alan pide, farklı malzemelerle kolayca hazırlanabilir. Özellikle kıymalı, kaşarlı ve karışık çeşitleriyle sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmuştur. Taş fırında pişen versiyonlarıyla bilinse de pideyi evde yapmak da mümkündür. Peki evde pide nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pide tarifinin tüm detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:40
        Evde pide nasıl yapılır?
        Ev yapımı pide, katkı maddesi içermeyen hamuru ve iç harcının tamamen kontrol edilebilir olması sayesinde daha sağlıklı bir alternatiftir. Hamurunun doğru yoğrulması ve yeterince dinlendirilmesi, lezzetli bir pide için en önemli aşamalardır. İşte adım adım evde pide tarifi ve püf noktaları…

        EVDE PİDE NASIL YAPILIR?

        Evde pide nasıl yapılır? Bu tarifin yapımına ilk olarak hamuru hazırlayarak başlanır. Ilık su, maya, şeker ve tuz karıştırılarak mayanın aktifleşmesi sağlanır. Ardından un kontrollü şekilde eklenir ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilene kadar yoğrulur.Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır. Bu süreçte hamur hacmini artırır ve daha yumuşak bir doku kazanır.

        Sonrasında mayalanan hamur bezelere ayrılır ve unlanmış tezgahta oval ya da uzun pide şekli verilir. İç harcı yerleştirildikten sonra kenarları hafifçe kapatılarak klasik pide formu oluşturulur. Önceden ısıtılmış yüksek dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

        EVDE PİDE TARİFİ

        Evde pide tarifi birkaç temel adımda ortaya çıkarılabilir. İşte pratik kıymalı pide tarifi;

        • Öncelikle 4 su bardağı un geniş bir kaba alınır.
        • Üzerine 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz eklenir.
        • Yaklaşık 1,5 su bardağı ılık su kontrollü şekilde ilave edilerek hamur yoğrulur.
        • Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edilmelidir.
        • Hamur mayalanırken iç harç hazırlanır.
        • 300 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet doğranmış domates, 1 adet yeşil biber, tuz ve karabiber karıştırılır.
        • Mayalanan hamur bezelere ayrılır, açılır ve iç harç ortasına yerleştirilir.
        • Kenarlar kapatılarak şekil verilir. 200-220 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirilir.
        • Fırından çıkan pidelerin üzerine isteğe bağlı olarak tereyağı sürülebilir.

        Afiyet olsun!

        EVDE PİDE MALZEMELERİ

        Hamur için şu malzemeler gerekir;

        • 4 su bardağı un
        • 1 paket instant maya
        • 1 tatlı kaşığı şeker
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1,5 su bardağı ılık su
        • İç harcı için (kıymalı örnek):
        • 300 gram kıyma
        • 1 adet soğan
        • 1 adet domates
        • 1 adet yeşil biber
        • Tuz
        • Karabiber

        İsteğe göre kaşar peyniri, sucuk veya pastırma gibi farklı malzemelerle çeşitlendirme yapılabilir. Bu ölçüler yaklaşık 3-4 adet orta boy pide için uygundur.

        EVDE PİDE YAPIMI KOLAY MI?

        Doğal ve kolay pide yapımı uygun adımlar püf noktalarla yapıldığında pratik kabul edilir. Evde pide yapmak sanıldığından daha pratiktir. En önemli aşama hamurun doğru kıvamda yoğrulması ve yeterince mayalanmasıdır. Mayalanma süresine dikkat edildiğinde hamur kolay şekil alır ve pişerken kabarır.

        Fırının önceden yüksek ısıya getirilmesi de önemlidir. Yeterince ısınmamış fırın, pidelerin sertleşmesine neden olabilir. Ev ortamında taş fırın etkisi yaratmak için fırın en yüksek dereceye yakın ayarda ısıtılabilir.

        EVDE PİDE TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Lezzetli bir pide için şu detaylara dikkat edilmelidir;

        • Hamur yumuşak olmalı, mümkünse sert yoğrulmamalıdır.
        • Mayalanma süresi kısaltılmamalıdır.
        • İç harç sulu olmamalıdır, fazla su hamuru ıslatabilir.
        • Fırın mutlaka önceden ısıtılmalıdır.
        • Pişirme sırasında fan ayarı kullanılmazsa daha yumuşak sonuç elde edilir.
        • Ayrıca pidelerin kenarlarına yumurta sarısı sürmek daha parlak bir görünüm sağlar.
        • Fırından çıktıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtmek yumuşak kalmasına yardımcı olur.

        PİDE KALORİSİ

        Pidenin kalori değeri kullanılan iç harca göre değişiklik gösterir. Ortalama bir dilim kıymalı pide yaklaşık 250-350 kalori arasındadır. Kaşarlı ya da sucuklu çeşitlerde kalori miktarı daha yüksek olabilir. Daha hafif bir alternatif isteyenler, iç harcı sebze ağırlıklı hazırlayabilir veya peynir oranını azaltabilir.

        EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

        Evde Ramazan pidesi tarifi için adımlar;

        • Öncelikle 4 su bardağı un geniş bir kaba alınır.
        • Üzerine 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz eklenir.
        • 1,5 su bardağı ılık su kontrollü şekilde ilave edilerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur.
        • Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır.
        • Mayalanan hamur tek büyük beze halinde yuvarlanır ve yağlı kağıt serili tepsiye alınır.
        • El hafif suya batırılarak hamur bastırılarak genişletilir.
        • Klasik ramazan pidesi görünümü için parmak uçlarıyla kare veya baklava desenleri yapılır.
        • Üzerine 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı yoğurt karışımı sürülür.
        • Bolca susam ve isteğe göre çörek otu serpilir.
        • Önceden ısıtılmış 220-230 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirilir.

        Bunlara ek olarak fırından çıkan pidenin üzeri temiz bir bezle örtülürse yumuşaklığını daha uzun süre korur.

        PİDE HAMURU NASIL YUMUŞAK OLUR?

        Lezzetli bir pide için en kritik nokta hamurun yumuşak olmasıdır. Sert bir hamur, pişirme sonrası kuru ve yoğun bir doku oluşturur. Yumuşak pide hamuru için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir;

        • Un kontrollü eklenmelidir. Fazla un hamuru sertleştirir.
        • Ilık su kullanılmalıdır. Çok sıcak su mayayı öldürür, soğuk su ise mayalanmayı geciktirir.
        • Hamur en az 8-10 dakika yoğrulmalıdır. İyi yoğrulan hamur elastik yapı kazanır.
        • Mayalanma süresi kısaltılmamalıdır. Hamur hacminin en az iki katına çıkması gerekir.
        • Daha yumuşak bir sonuç için suyun bir kısmı süt ile değiştirilebilir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
