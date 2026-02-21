Ev yapımı pide, katkı maddesi içermeyen hamuru ve iç harcının tamamen kontrol edilebilir olması sayesinde daha sağlıklı bir alternatiftir. Hamurunun doğru yoğrulması ve yeterince dinlendirilmesi, lezzetli bir pide için en önemli aşamalardır. İşte adım adım evde pide tarifi ve püf noktaları…

EVDE PİDE NASIL YAPILIR?

Evde pide nasıl yapılır? Bu tarifin yapımına ilk olarak hamuru hazırlayarak başlanır. Ilık su, maya, şeker ve tuz karıştırılarak mayanın aktifleşmesi sağlanır. Ardından un kontrollü şekilde eklenir ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilene kadar yoğrulur.Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır. Bu süreçte hamur hacmini artırır ve daha yumuşak bir doku kazanır.

Sonrasında mayalanan hamur bezelere ayrılır ve unlanmış tezgahta oval ya da uzun pide şekli verilir. İç harcı yerleştirildikten sonra kenarları hafifçe kapatılarak klasik pide formu oluşturulur. Önceden ısıtılmış yüksek dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

EVDE PİDE TARİFİ Evde pide tarifi birkaç temel adımda ortaya çıkarılabilir. İşte pratik kıymalı pide tarifi; Öncelikle 4 su bardağı un geniş bir kaba alınır.

Üzerine 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz eklenir.

Yaklaşık 1,5 su bardağı ılık su kontrollü şekilde ilave edilerek hamur yoğrulur.

Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edilmelidir.

Hamur mayalanırken iç harç hazırlanır.

300 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet doğranmış domates, 1 adet yeşil biber, tuz ve karabiber karıştırılır.

Mayalanan hamur bezelere ayrılır, açılır ve iç harç ortasına yerleştirilir.

Kenarlar kapatılarak şekil verilir. 200-220 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirilir.

Fırından çıkan pidelerin üzerine isteğe bağlı olarak tereyağı sürülebilir. Afiyet olsun! EVDE PİDE MALZEMELERİ Hamur için şu malzemeler gerekir; 4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

İç harcı için (kıymalı örnek):

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yeşil biber

Tuz

Karabiber İsteğe göre kaşar peyniri, sucuk veya pastırma gibi farklı malzemelerle çeşitlendirme yapılabilir. Bu ölçüler yaklaşık 3-4 adet orta boy pide için uygundur. EVDE PİDE YAPIMI KOLAY MI? Doğal ve kolay pide yapımı uygun adımlar püf noktalarla yapıldığında pratik kabul edilir. Evde pide yapmak sanıldığından daha pratiktir. En önemli aşama hamurun doğru kıvamda yoğrulması ve yeterince mayalanmasıdır. Mayalanma süresine dikkat edildiğinde hamur kolay şekil alır ve pişerken kabarır. Fırının önceden yüksek ısıya getirilmesi de önemlidir. Yeterince ısınmamış fırın, pidelerin sertleşmesine neden olabilir. Ev ortamında taş fırın etkisi yaratmak için fırın en yüksek dereceye yakın ayarda ısıtılabilir. EVDE PİDE TARİFİ PÜF NOKTALARI