Evde pide nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pide tarifi
Türk mutfağının en sevilen hamur işleri arasında yer alan pide, farklı malzemelerle kolayca hazırlanabilir. Özellikle kıymalı, kaşarlı ve karışık çeşitleriyle sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmuştur. Taş fırında pişen versiyonlarıyla bilinse de pideyi evde yapmak da mümkündür. Peki evde pide nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pide tarifinin tüm detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…
Ev yapımı pide, katkı maddesi içermeyen hamuru ve iç harcının tamamen kontrol edilebilir olması sayesinde daha sağlıklı bir alternatiftir. Hamurunun doğru yoğrulması ve yeterince dinlendirilmesi, lezzetli bir pide için en önemli aşamalardır. İşte adım adım evde pide tarifi ve püf noktaları…
EVDE PİDE NASIL YAPILIR?
Evde pide nasıl yapılır? Bu tarifin yapımına ilk olarak hamuru hazırlayarak başlanır. Ilık su, maya, şeker ve tuz karıştırılarak mayanın aktifleşmesi sağlanır. Ardından un kontrollü şekilde eklenir ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilene kadar yoğrulur.Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır. Bu süreçte hamur hacmini artırır ve daha yumuşak bir doku kazanır.
Sonrasında mayalanan hamur bezelere ayrılır ve unlanmış tezgahta oval ya da uzun pide şekli verilir. İç harcı yerleştirildikten sonra kenarları hafifçe kapatılarak klasik pide formu oluşturulur. Önceden ısıtılmış yüksek dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
EVDE PİDE TARİFİ
Evde pide tarifi birkaç temel adımda ortaya çıkarılabilir. İşte pratik kıymalı pide tarifi;
Afiyet olsun!
EVDE PİDE MALZEMELERİ
Hamur için şu malzemeler gerekir;
İsteğe göre kaşar peyniri, sucuk veya pastırma gibi farklı malzemelerle çeşitlendirme yapılabilir. Bu ölçüler yaklaşık 3-4 adet orta boy pide için uygundur.
EVDE PİDE YAPIMI KOLAY MI?
Doğal ve kolay pide yapımı uygun adımlar püf noktalarla yapıldığında pratik kabul edilir. Evde pide yapmak sanıldığından daha pratiktir. En önemli aşama hamurun doğru kıvamda yoğrulması ve yeterince mayalanmasıdır. Mayalanma süresine dikkat edildiğinde hamur kolay şekil alır ve pişerken kabarır.
Fırının önceden yüksek ısıya getirilmesi de önemlidir. Yeterince ısınmamış fırın, pidelerin sertleşmesine neden olabilir. Ev ortamında taş fırın etkisi yaratmak için fırın en yüksek dereceye yakın ayarda ısıtılabilir.
EVDE PİDE TARİFİ PÜF NOKTALARI
Lezzetli bir pide için şu detaylara dikkat edilmelidir;
PİDE KALORİSİ
Pidenin kalori değeri kullanılan iç harca göre değişiklik gösterir. Ortalama bir dilim kıymalı pide yaklaşık 250-350 kalori arasındadır. Kaşarlı ya da sucuklu çeşitlerde kalori miktarı daha yüksek olabilir. Daha hafif bir alternatif isteyenler, iç harcı sebze ağırlıklı hazırlayabilir veya peynir oranını azaltabilir.
EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?
Evde Ramazan pidesi tarifi için adımlar;
Bunlara ek olarak fırından çıkan pidenin üzeri temiz bir bezle örtülürse yumuşaklığını daha uzun süre korur.
PİDE HAMURU NASIL YUMUŞAK OLUR?
Lezzetli bir pide için en kritik nokta hamurun yumuşak olmasıdır. Sert bir hamur, pişirme sonrası kuru ve yoğun bir doku oluşturur. Yumuşak pide hamuru için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir;