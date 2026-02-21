Evde puding nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı puding tarifi

Puding, özellikle çocukların severek tükettiği, hafif ve pratik bir tatlıdır. Marketlerde hazır olarak satılsa da evde yapılan puding; şeker oranının ayarlanabilmesi ve doğal malzeme kullanımı sayesinde daha kontrollü bir alternatiftir. Üstelik yapımı yalnızca 10 ya da 15 dakika sürer. İşte evde puding tarifi ve gereken malzemeler…

EVDE PUDİNG NASIL YAPILIR?

Evde puding nasıl yapılır? Kolay bir şekilde yapılabilen klasik çikolatalı puding için öncelikle bir tencereye süt, kakao, şeker ve nişasta eklenir. Tüm malzemeler çırpıcı ile karıştırılır. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirilir. Karışım kaynamaya başlayıp koyulaştığında ocaktan alınır. İsteğe bağlı olarak tereyağı veya vanilin eklenebilir. Hazırlanan puding kaselere paylaştırılır ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirilir. Ek olarak puding soğudukça kıvamı daha da yoğunlaşır.

EVDE PUDİNG MALZEMELERİ

İşte evde puding malzemeleri;

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Vanilin (isteğe bağlı)

Malzemeler damak zevkine göre ayarlanabilir.

EVDE PUDİNG TARİFİ

Evde puding tarifi için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz; Tüm kuru malzemeleri tencereye alın.

Sütü ekleyip çırpıcıyla karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Koyulaşıp göz göz kaynadığında ocaktan alın.

Kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın.

Servis öncesi üzeri meyve, hindistancevizi veya çikolata parçalarıyla süslenebilir. EV ORTAMINDA PUDİNG YAPMAK KOLAY MI? Doğal puding ev ortamında detaylara dikkat edildiğinde kolayca yapılabilir. Önemli olan pişirme sırasında sürekli karıştırmaktır. Bu sayede topaklanma önlenir ve pürüzsüz bir kıvam elde edilir. Hazır ürünlere göre daha doğal olması en büyük avantajıdır. Ayrıca şeker oranı azaltılarak daha hafif bir versiyon hazırlanabilir. EVDE PUDİNG TARİFİ PÜF NOKTALARI Ev ortamında kolay puding yapmak için bazı püf noktalar vardır. Bunları aşağıda görebilirsiniz; Nişasta mutlaka soğuk sütle karıştırılmalıdır.

Sürekli karıştırarak pişirmek topaklanmayı önler.

Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha pişirmek kıvamı güçlendirir. Üzerinin kabuk bağlamaması için streç film temas ettirilerek kapatılabilir. PUDİNG ÇEŞİTLERİ NELER? Evde farklı aromalarda puding yapmak mümkündür. Bunlardan bazıları; Çikolatalı puding

Vanilyalı puding

Muzlu puding

Çilekli puding

Hindistancevizli puding Ayrıca şekersiz veya bitkisel sütle yapılan alternatif tarifler de tercih edilebilir. PUDİNG KALORİSİ NE KADAR? Ev yapımı 1 kase (yaklaşık 150 gram) çikolatalı puding ortalama 180-220 kalori içerir. Kullanılan şeker ve süt miktarına göre kalori değişebilir.