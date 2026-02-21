Ev yapımı tavuk tantuni, dışarıda tüketilen versiyonuna göre daha kontrollü malzemelerle hazırlanır. Yağ oranı ayarlanabilir, hatta baharat dengesi isteğe göre değiştirilebilir. Lavaş arasında dürüm şeklinde ya da ekmek arası servis edilebilen bu lezzeti seven birçok kişi vardır. Özellikle akşam yemeklerinde pratik bir alternatif sunar. İşte adım adım evde tavuk tantuni tarifi…

EVDE TAVUK TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Evde tavuk tantuni nasıl yapılır? Ev ortamında tantuni yapabilmek için göze çarpan en önemli nokta, tavuğun küçük ve eşit parçalar halinde doğranmasıdır. Zaten bu tarifte genellikle tavuk göğsü tercih edilir. Ancak daha yumuşak bir sonuç isteyenler tavuk but eti de kullanabilir. İşte tarifin detayları;

İlk olarak tavuklar küp küp doğranır.

Geniş bir tavada az miktarda yağ ile yüksek ateşte kavrulur.

Tantuninin karakteristik lezzetini veren unsur baharatlardır.

Kırmızı toz biber, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber eklenerek tavuklar sotelenir.

Tantuni yapımında geleneksel olarak bir miktar sıcak su eklenerek tavukların yumuşaması sağlanır.

Suyunu çeken tavuklar hafif kızardığında iç harç hazır hale gelir.

Lavaş ekmeği tavada hafif ısıtılır ve hazırlanan tavuk harcı eklenerek dürüm yapılır.

EVDE TAVUK TANTUNİ TARİFİ

Evde tavuk tantuni tarifi için birkaç basit adıma ihtiyaç vardır. Doğru pişirme tekniği uygulandığında lokum kıvamında ve lezzetli bir sonuç elde edilir. Öncelikle 500-600 gram tavuk göğsü küçük küpler hâlinde doğranır. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alınır ve tavuklar yüksek ateşte kavrulmaya başlanır. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişirilir.

Bu aşamalardan sonra 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz eklenir. İsteğe bağlı olarak pul biberle acılık seviyesi artırılabilir. Yarım çay bardağı sıcak su eklenerek tavukların daha yumuşak olması sağlanır. Hazırlanan iç harç, ısıtılmış lavaşın ortasına alınır. Üzerine ince doğranmış soğan, domates ve maydanoz eklenerek dürüm yapılır. Sıcak servis edilmesi daha iyi olur. EVDE TAVUK TANTUNİ MALZEMELERİ Evde tavuk tantuni yapmak için gerekli malzemeler oldukça pratiktir. İşte temel malzeme listesi; 600 gram tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıcak su

4 adet lavaş ekmeği Servis için: 1 adet kuru soğan

1 adet domates

Maydanoz

İsteğe bağlı limon suyu Bu ölçüler yaklaşık 3 ya da 4 kişilik servis için uygundur. Kişi sayısına göre malzemeler artırılabilir. EV ORTAMINDA TAVUK TANTUNİ YAPMAK KOLAY MI? Ev ortamında kolay tavuk tantuni için spesifik bir ekipman gerekmez. Geniş bir tava yeterlidir. En önemli unsur yüksek ateşte pişirme tekniğidir. Tavuklar düşük ateşte pişirildiğinde haşlanmış gibi olabilir ve tantuni lezzeti tam olarak yakalanamayabilir. Hazırlık süresi yaklaşık 15-20 dakikadır. Bu yönüyle hem hızlı hem de doyurucu bir yemektir. Çalışanlar ve pratik tarif arayanlar için ideal bir alternatiftir. Ayrıca malzemelerin erişilebilir olması da tarifi avantajlı kılar.

EVDE TAVUK TANTUNİ TARİFİ PÜF NOKTALARI Lezzetli bir tavuk tantuni için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir; Tavuklar küçük ve eşit küpler halinde doğranmalıdır.

Pişirme işlemi mutlaka yüksek ateşte yapılmalıdır.

Baharatlar tavuklar suyunu çektikten sonra eklenmelidir.

Lavaş ekmeği tavada hafif ısıtılmalıdır.

Soğan ince doğranmalı ve isteğe göre sumakla ovulabilir. Ayrıca geleneksel tantuni lezzeti için tavaya çok az miktarda su serpilerek buhar etkisi oluşturulabilir. Bu yöntem, tantuninin daha yumuşak olmasına yardımcı olur. EVDE TAVUK TANTUNİ KAÇ KALORİ? Ev yapımı tavuk tantuninin kalori değeri kullanılan yağ miktarına ve servis şekline göre değişir. Ortalama bir porsiyon (lavaş dürüm şeklinde) tavuk tantuni yaklaşık 350-450 kalori arasındadır. Bunlara ek sade şekilde, ekmeksiz tüketildiğinde kalori miktarı önemli ölçüde düşer. Daha hafif bir alternatif isteyenler için tavuk tantuniyi salata ile birlikte tüketme alternatifi vardır. Sonuç olarak evde hazırlanan tavuk tantuni, yağ ve tuz oranı kontrol edilebildiği için dışarıda satılan versiyonlara göre daha dengeli bir seçenek sunar. Bu yönüyle lezzet dolu ve ölçülü bir öğün alternatifi olarak tercih edilebilir. TAVUK TANTUNİ SOSU NASIL HAZIRLANIR? Tavuk tantuni sosu, lezzeti belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Geleneksel tarifte ayrı bir sos bulunmasa da tavukların pişirme sırasında baharat ve yağ ile buluşması doğal bir aroma oluşturur. Daha yoğun bir lezzet isteyenler için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı kimyon ve çok az sarımsak eklenerek pratik bir sos hazırlanabilir. Lavaşın içine sürülen bu sos, tantuninin daha aromatik olmasını sağlar. Ayrıca limon suyu ve sumak da lezzeti dengeleyen tamamlayıcı tatlar arasında yer alır.