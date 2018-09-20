SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
turşu nasıl yapılır
TARİFLER
Haberler > TARİFLER

Evde turşu nasıl yapılır? Evde probiyotik turşu tarifi ve malzemeleri

Çok uzun yıllardır meyve ve sebzeleri koruma amaçlı olarak yapılan turşu evde yapıldığında ve kararında tüketildiğinde sağlıklı bir besine dönüşebiliyor. Ancak yanlış yapımda turşunun içerisindeki yararlı bakteriler kayboluyor. Peki evde sağlıklı turşu nasıl yapılır? İşte evde probiyotik turşu tarifi ve malzemeleri

20.09.2018 - 10:42 | Güncelleme:

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu evde turşu yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Çok uzun yıllardır meyve ve sebzeleri koruma amaçlı olarak yapılan turşu evde yapıldığında ve kararında tüketildiğinde sağlıklı bir besin. “Ancak işin içine doğal olmayan, kimyasal bulaşıklı sirke ve limon girdiğinde maalesef yararlı bakteriler yok olabiliyor; tuz miktarı çok yüksek ise geriye sağlık için değil sadece lezzeti için tüketilebilecek bir turşu kalıyor.” diyen Bayburtluoğlu evde kendi turşularını kurmak isteyenlere şunları önerdi:

Evde hızlıca turşu yapabilirsiniz. Hem de probiyotik bir turşu… Hiç zor değil.

Probiyotik özelliği ile bizi koruması gereken geleneksel gıdamız turşular, fabrikalarda seri üretimin ardından rafta da stabil kalması için ısıl işleme tabii tutulabiliyor. Bu da satın aldığımız turşuların sadece lezzetli olması demek, bu turşularda fayda bulmak maalesef zor.

Evlerde turşu yapmaya devam eden aileler aslında en iyisini yapıyorlar. Ancak tuzu fazla koymamak gerekiyor. Tuz Türkiye'nin en büyük dertlerinden bir tanesi. Kalp ve tansiyondan kaynaklanan hastalıklardan ölüm oranı listede başı çekiyor; bu bile tuzu azaltmamızı gösteren başlı başına bir durum. Bu yüzden turşu yaparken tuz miktarına özellikle dikkat edin.

Turşunun probiyotik özelliğinin olması için belirli mikroorganizmaları içermesi gerekiyor. Kefir ya da yoğurt suyu gibi ya da toz bir probiyotik turşu mayası kullanmadıktan sonra probiyotik turşu yapmak nispeten zor ve çok uzun sürüyor.

Evde yapabileceğiniz ve tamamlanması haftalar sürecek probiyotik turşuyu bir hafta içerisinde hazır hale getiren bir maya kullanmanız işleri hem kolaylaştırır, hem de turşunuz probiyotik olur.

PROBİYOTİK TURŞU YAPIMI İÇİN MALZEMELER

1 kg kornişon (lahana, biber vb sebzeler de olabilir)
2 litrelik cam kavanoz
1 litre salamura suyu (1 litre suya 2.5 dolu yemek kaşığı kaya tuzu eklenerek karıştırıldı ve kaynatılıp oda sıcaklığına soğutuldu)
1 baş sarımsak
Probiyotik özel turşu mayası (Sevdanem)
100 ml katkısız geleneksel üzüm ya da elma sirkesi (pastörize olmamış olmalı)

EVDE PROBİYOTİK TURŞU NASIL YAPILIR?

Öncelikle 1 kg kornişon (turşuluk sebzeleri) yıkayıp 10 dakika sirkeli suda bekletin ve durulayın. (Fazla tozlu topraklı olabiliyor, fermantasyonu bozacak mikroorganizma kalmamalı. Aynı sebepten turşu yapımında kullanılacak tüm kap kacağın temiz duru sudan geçirilmesi gerekiyor ki olası bulaşık makinası deterjanı ve/ya parlatıcı kalmasın üzerilerinde)

Daha sonra 1 kg kornişonun bir kısmını kavanoza aktarıp soğumuş salamuranın bir kısmı ve probiyotik turşu mayası ekleyin. Soyulmuş sarımsakların bir kısmını bu safhada ilave edin. 100 ml üzüm sirkesi (veya ev sirkesi; başka sirke önermiyoruz) ilave edin.

Geri kalan kornişon, salamura ve sarımsakları kavanoza doldurun.

Kavanozun ağzını kapatın ve oda sıcaklığında bir köşede kendi haline bırakın.

Sebzelerin her geçen gün fermente olarak çok güzel sarardığını gözlemleyeceksiniz. Fermantasyon sürecinde en az 7 gün hiç dokunmayın, kapağı açmayın, rahatsız edilmeyi sevmiyorlar, bozulabilirler.

7-10 gün sonunda lezzetli ve bol probiyotikli turşularımız hazır hale gelir ve turşular buzdolabında, soğuk balkon veya kilerde muhafaza edilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X