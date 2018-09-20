Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu evde turşu yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Çok uzun yıllardır meyve ve sebzeleri koruma amaçlı olarak yapılan turşu evde yapıldığında ve kararında tüketildiğinde sağlıklı bir besin. “Ancak işin içine doğal olmayan, kimyasal bulaşıklı sirke ve limon girdiğinde maalesef yararlı bakteriler yok olabiliyor; tuz miktarı çok yüksek ise geriye sağlık için değil sadece lezzeti için tüketilebilecek bir turşu kalıyor.” diyen Bayburtluoğlu evde kendi turşularını kurmak isteyenlere şunları önerdi:

Evde hızlıca turşu yapabilirsiniz. Hem de probiyotik bir turşu… Hiç zor değil.

Probiyotik özelliği ile bizi koruması gereken geleneksel gıdamız turşular, fabrikalarda seri üretimin ardından rafta da stabil kalması için ısıl işleme tabii tutulabiliyor. Bu da satın aldığımız turşuların sadece lezzetli olması demek, bu turşularda fayda bulmak maalesef zor.

Evlerde turşu yapmaya devam eden aileler aslında en iyisini yapıyorlar. Ancak tuzu fazla koymamak gerekiyor. Tuz Türkiye'nin en büyük dertlerinden bir tanesi. Kalp ve tansiyondan kaynaklanan hastalıklardan ölüm oranı listede başı çekiyor; bu bile tuzu azaltmamızı gösteren başlı başına bir durum. Bu yüzden turşu yaparken tuz miktarına özellikle dikkat edin.

Turşunun probiyotik özelliğinin olması için belirli mikroorganizmaları içermesi gerekiyor. Kefir ya da yoğurt suyu gibi ya da toz bir probiyotik turşu mayası kullanmadıktan sonra probiyotik turşu yapmak nispeten zor ve çok uzun sürüyor.

Evde yapabileceğiniz ve tamamlanması haftalar sürecek probiyotik turşuyu bir hafta içerisinde hazır hale getiren bir maya kullanmanız işleri hem kolaylaştırır, hem de turşunuz probiyotik olur.

PROBİYOTİK TURŞU YAPIMI İÇİN MALZEMELER

1 kg kornişon (lahana, biber vb sebzeler de olabilir)

2 litrelik cam kavanoz

1 litre salamura suyu (1 litre suya 2.5 dolu yemek kaşığı kaya tuzu eklenerek karıştırıldı ve kaynatılıp oda sıcaklığına soğutuldu)

1 baş sarımsak

Probiyotik özel turşu mayası (Sevdanem)

100 ml katkısız geleneksel üzüm ya da elma sirkesi (pastörize olmamış olmalı)

EVDE PROBİYOTİK TURŞU NASIL YAPILIR?

Öncelikle 1 kg kornişon (turşuluk sebzeleri) yıkayıp 10 dakika sirkeli suda bekletin ve durulayın. (Fazla tozlu topraklı olabiliyor, fermantasyonu bozacak mikroorganizma kalmamalı. Aynı sebepten turşu yapımında kullanılacak tüm kap kacağın temiz duru sudan geçirilmesi gerekiyor ki olası bulaşık makinası deterjanı ve/ya parlatıcı kalmasın üzerilerinde)

Daha sonra 1 kg kornişonun bir kısmını kavanoza aktarıp soğumuş salamuranın bir kısmı ve probiyotik turşu mayası ekleyin. Soyulmuş sarımsakların bir kısmını bu safhada ilave edin. 100 ml üzüm sirkesi (veya ev sirkesi; başka sirke önermiyoruz) ilave edin.

Geri kalan kornişon, salamura ve sarımsakları kavanoza doldurun.

Kavanozun ağzını kapatın ve oda sıcaklığında bir köşede kendi haline bırakın.

Sebzelerin her geçen gün fermente olarak çok güzel sarardığını gözlemleyeceksiniz. Fermantasyon sürecinde en az 7 gün hiç dokunmayın, kapağı açmayın, rahatsız edilmeyi sevmiyorlar, bozulabilirler.

7-10 gün sonunda lezzetli ve bol probiyotikli turşularımız hazır hale gelir ve turşular buzdolabında, soğuk balkon veya kilerde muhafaza edilir.

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