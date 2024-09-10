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        Haberler Yaşam Evdeki bakırları bir de bu yöntemle temizleyin: Bakır tencereler ve dekorasyon eşyaları için parlaklık sırrı!

        Bakır tencereler ve dekorasyon eşyaları için parlaklık sırrı: Evdeki bakırları bir de bu yöntemle temizleyin!

        Evinizdeki bakır tencereler ve dekoratif eşyalar zamanla matlaşıp parlaklığını yitirir. Ancak, onları eski ışıltısına kavuşturmanın basit ve etkili bir yolu var! Bu yazıda, evde kolayca uygulayabileceğiniz bu pratik temizleme yöntemlerini derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:00
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        Bakır eşyalar, estetik görünümleriyle evlere sıcak bir hava katarken, düzenli bakım yapılmadığında zamanla matlaşır ve kirlenir. Neyse ki, bakır eşyalarınızı ilk günkü parlaklığına döndürecek harika bir temizleme yöntemi mevcut! İşte kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemle bakırlarınıza hak ettiği ışıltıyı geri kazandırmanın sırrı!

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        1. SİRKE VE TUZ YÖNTEMİ

        Öncelikle sirkeyle tuzu bakırın üstüne dökün. Sonra kararmaları ve kirleri gidene kadar ovalayın ve ardından durulayın. Temiz ve yumuşak bir bezle cilalayın.

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        2. SİRKE VE TUZU KAYNATIN

        1 çorba kaşığı tuzla 1 su bardağı beyaz sirkeyi geniş bir tencereye koyun ve tencereyi suyla doldurun. Bakır eşyanızı tencereye yerleştirin. Suyu kaynatın ve kararmalar yok olana dek kaynatmaya devam edin.

        Tencereden çıkardıktan sonra sabun ve sıcak suyla yıkayın.

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        3. LİMON YÖNTEMİ

        Limon kullanarak bakır tencere ve tabaklardaki kararmaları giderebilirsiniz. İki limonu ikiye kesin. Kararan yerler yok olana kadar ovalayın. İsterseniz ikiye kesilen limona tuz ekleyebilirsiniz. Ardından durulayın ve cilalayın.

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        4. LİMON VE TUZ YÖNTEMİ

        Bir limonun suyunu sıkın. Tuz ekleyin ve karıştırıp macun yapın. Yumuşak bir bez kullanarak bakır eşyayı macunla ovalayın. Ilık suyla durulayın ve cilalayın. Uzun süren parlaklık için balmumu cilası kullanabilirsiniz.

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        5. TUZ SİRKE VE UN YÖNTEMİ

        1 çorba kaşığı tuzu, 1 su bardağı beyaz sirkeye koyun. Ağır ağır un ekleyerek macun yapın. Macunu bakıra sürün ve kararan kısımların üstüne yayın. 15 dakika - 50 dakika arası bekleyin. Ilık suyla durulayın.

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        6. KETÇAP YÖNTEMİ

        Ketçabı ince ile orta bir tabaka halinde sürün. Birkaç dakika beklet. Çizmeyen bir süngerle birkaç dakika sertçe ovalayın. İşe yarayıp yaramadığını görmek için işlemi bakır madeni para üzerinde deneyin.

        Kaynak: Wikihow

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