Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz kolay tost tarifleri
Çok acıktınız ve evdeki malzemelerinizi değerlendirerek bir atıştırmalık mı yapmak istiyorsunuz? İşte sizin için kolayca hazırlayabileceğiniz ve çok uğraştırmayacak tost tarifleri...
Bazen basit tarifler hayat kurtarıcı olabilir. Dışarı çıkmaya üşendiğinizde ve yemek yapmak zor geldiğinde kendinize kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, sizi yormayan tarif arayışınızda olabilirsiniz. İşte böyle durumlarda yapabileceğiniz bazı kolay tost tarifleri...
DOMATESLİ TOST
Malzemeler (2 kişilik)
4 orta boy tost ekmeği veya evdeki herhangi bir ekmek
2 adet dışı soyulmuş orta boy domates
200 gram kaşar peyniri (eğer yoksa beyaz peynir de koyabilirsiniz)
Mayonez (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)
Tuz
Kekik
Soğan (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Ekmeğin bir tarafını tost makinesinde ısıtın veya ocakta kızartın.
Domateslerinizi ince dilimler halinde doğrayın ve peyniri rendeleyin.
Ekmeği ters çevirip kızartılmamış tarafına mayonezi sürün, eğer mayonez sevmiyorsanız sürmeden de yapabilirsiniz.
Kızartılmamış tarafın üstüne peynirinizi ekleyin ve üzerine domates dilimlerini yerleştirin.
İsteğe bağlı olan soğanınızı jülyen keserek domateslerin üstüne ekleyebilirsiniz.
Damak tadınıza göre ayarlayacağınız tuzu ve kekiği, domatesin üzerine serpip diğer ekmek dilimiyle kapatın.
Tostunuzu tost makinesinde bastırın veya tavada arkalı önlü ısıtın.
İçindeki peynir erimeye başladıktan sonra servis edebilirsiniz.
ÇIRPILMIŞ YUMURTALI TOST
Malzemeler (4 kişilik)
6 orta boy yumurta
8 dilim ekmek
2 yemek kaşığı tereyağı
12 yemek kaşığı (180 ml) süt
Karabiber ve tuz (damak tadınıza göre)
Yeşil soğan (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Bir kasede yumurta ve sütü çatal yardımıyla çırpın.
Tereyağını bir tavada ısıtın ve yumurta karışımını tavaya ekleyin.
Ocağın altını orta ayara getirin ve 20-30 saniye yumurtanın biraz pişmesini bekleyin.
Tahta kaşıkla tavanın altından kaldırarak karıştırın, 10 saniye bekleyin ve sonra tekrar karıştırın. Yumurtalar sertleşene kadar işlemi tekrarlayın.
Ateşten alın ve pişirmenin tamamlanması için 10-20 saniye bekletin.
Ekmeklerinizi ocakta arkalı önlü kızartıp üzerine yumurtanızı ekleyebilirsiniz.
Bu yöntem yerine iki adet tost ekmeğinin arasına çırpılmış yumurtayı ekleyip isteğe bağlı olarak sos veya peynirle birlikte kapatıp tost makinesinde ısıtabilirsiniz.
Son aşamada ise isteğe bağlı olarak minik parçalar haline getirdiğiniz yeşil soğanınızı serpebilirsiniz.
ELMALI TOST
Malzemeler (2 kişilik)
4 dilim ekmek
1 ince dilimlenmiş elma (bol malzemeli seviyorsanız elmayı artırabilirsiniz)
1 yemek kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı beyaz şeker
2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
Yapılışı:
Her dilim ekmeğin bir tarafına tereyağı sürün.
Elmalarınızı ince ince dilimleyin.
Tarçın ile şekeri bir kapta karıştırdıktan sonra elmalarınızı bu karışımla harmanlayın.
Elmalarınızı tost ekmeğinin üzerine dizin. Bu aşamada isteğe bağlı olarak üzerine daha fazla şeker ekleyebilirsiniz.
2-3 dakika kısık ateşte ekmek kızarana ve şekerler karamelize olana kadar ocakta kızartabilirsiniz.
Kaynak: Food52, Parent Club