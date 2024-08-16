'Evden eve nakliyat' ile göçmen kaçakçılığı
İstanbul Arnavutköy'de kaçak göçmenler evden eve nakliyat kamyonunda yakalandı. Göçmen kaçakçısının ormanlık alandan kamyona aldığı göçmenleri Kırklareli üzerinden Bulgaristan sınırına götürmeyi planladığı öğrenildi.
İstanbul'da önceden iletişim kurduğu göçmenleri para karşılığında yurt dışına kaçırma vaadinde bulunan göçmen kaçakçısı, ormanlık alanda buluştuğu göçmenleri, evden eve nakliyat reklamları bulunan bir kamyonetin kasasına doldurdu.
İşlek olmayan yolları kullanarak Kırklareli’ne götürmeyi planladığı göçmenleri daha sonra kaçak yollarla Bulgaristan’a kaçıracağı öğrenilen Sercan D. isimli kaçakçı mola verdiği sırada bir vatandaş kamyonetten gelen seslerden şüphelenip, polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kamyonet içerisindeki 15 Afgan, 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni ve Sercan D.'yi yakaladı. Demir gözaltına alınarak Yavuz Selim Polis Merkezi’ne götürülürken göçmenler ise İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
Kaçak göçmenlerin yakalandığı ve araçtan tek tek indirildiği anlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.