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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eve döndüğünde 2 cansız bedenle karşılaştı | Son dakika haberleri

        Eve döndüğünde 2 cansız bedenle karşılaştı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi, evine çağırdığı kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti. Adamın eşine 'Seni seviyorum' mesajı yolladığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:35 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:35
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        Eve döndüğünde 2 cansız bedenle karşılaştı
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        Denizli'de iş çıkışı Orta Mahallesi'ndeki evine dönen Cennet Ö, eşi Ali Ö'yü iple asılı halde, Nurcan Ö'yü ise yerde hareketsiz şekilde görünce durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.

        Adrese giden polis ekipleri Ali Ö'nün, arkadaşı olduğu belirtilen Nurcan Ö'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından iki ceset, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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