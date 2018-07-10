Beşiktaş'ta Domagoj Vida konusunda sıcak gelişme yaşanıyor! Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan Milli Takımı'yla dikkat çeken Domagoj Vida için Everton devreye girdi! Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Everton, Vida için Beşiktaş'a 15 milyon Euro'luk teklifi yaptı!

Hırvat stoper için La Liga'dan Celta Vigo ve Premier Lig'den Leicester City'nin de ilgisi bulunuyor.

Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Rusya ile karşılaşan Hırvatistan'da Vida, uzatma dakikalarında attığı golle maçın penaltılara gitmesini sağlamıştı. Yıldız savunmacı, seri penaltı atışlarında da bir gol kaydetmişti.