Denizli'de yangında evi kullanılamaz hale gelen 72 yaşındaki engelli kadın, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde hurdacılık yapan eşiyle yaşayan Şehri Çukur'un evi, geçen hafta yaşanan yangında hasar gördü.İki katlı binadaki eşyalarının neredeyse tamamı yanan, yüzde 80 oranında görme engeli bulunan Şehri Çukur, oğlu Barış Çukur'un yanına yerleşti.



"HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORUM"

AA'nın haberine göre Şehri Çukur gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm güzel anılarının yangınla kül olup gittiğini söyledi. Eşinin çocuklarıyla küs olduğu için başka bir yerde kalmaya başladığını anlatan Çukur, şöyle konuştu:"Ev bir anda alev aldı, eşim beni dışarıya çıkardı. İtfaiye söndürdü ama evimiz kullanılamaz hale geldi. Küçük oğlumun yanına yerleştim ancak onun da ekonomik durumu iyi değil. Soğuk kış gününde evsiz kaldım, hayırseverlerden destek bekliyorum. Hala kendime gelemedim. Ne yapacağımı bilemiyorum, çaresiz kaldım."

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