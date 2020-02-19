HABERTURK.COM

Evin üzerine kaya düştü

Konya'da dağdan yuvarlanan kayalar evin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay sabah saatlerinde Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı geçmişi 5 bin yıla dayanan tarihi Sille Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özek'e (65) ait evin üzerine dağdan yuvarlanan kayalar düştü. Evin yanındaki tandırın üzerine yuvarlanan kaya büyük hasara neden oldu.

'SESLERİ DUYUNCA SON ANDA KAÇTILAR'

Olay sırasında evde bulunan gelini ve iki torununun sesleri duyunca hemen dışarıya çıktıklarını belirten Mehmet Özek, olaydan kıl payı yara almadan kurtulduklarını ifade etti. Özek, "Saniyelerle hayatta kalmışlar. Daha önce de bu olayı yaşamıştık. Sesi duyar duymaz yine kaya düştüğünü anlayıp kaçmışlar. Hasar çok ama şükürler olsun ki canımız sağ. Daha önce de oldu ama bu kadar büyük kaya değildi" dedi.

Bölgede kaya düşmesi tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken geniş güvenlik önlemi alındı. Sille Baraj Caddesi ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.