Evinde cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu! 0:00 / 0:00

DHA

Elazığ´da tek başına yaşayan ve Adana´daki ailesini ziyarete gitmek için 29 Kasım´da bilet alan hemşire Şevval Gazel Bulut´tan (25) haber alamayan ailesi, dün sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak durumu bildirdi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU DHA'da yer alan habere göre Bulut´un Zafran Mahallesi´ndeki evine giden arkadaşları, kapı açılmayınca çilingir çağırdı. Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, eve girdiklerinde Bulut´u kapıya yakın yerde hareketsiz yatarken buldu.

GENÇ HEMŞİRENİN OTOPSİSİ YAPILDI İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Bulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut´un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

AŞIRI DOZDA KAS GEVŞETİCİ TESPİT EDİLDİ Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte edildiği tespit edildi.

DEPRESYONA GİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi´nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirtildi. Yalnız yaşayan ve `kızım´ dediği bir köpeği bulunan Bulut´un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana´ya ailesinin yanına gitmek istediği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI Hemşire Bulut´un yaklaşık 1 hafta gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor.