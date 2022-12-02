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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elazığ'da evinde cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!
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Evinde cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!

Elazığ'da, evinde ölü bulunan hemşire 25 yaşındaki Şevval Gazel Bulut'un, yaklaşık 3 hafta önce işinden istifa ettiği, olaydan 1 gün önce de arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği, yapılan otopsisinde ise vücudunda yüksek dozda kas gevşetici olduğu tespit edildi. Bulut'un 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının cep telefonuna el konularak incelemeye alınırken, ortaya çıkan son görüntüsünde yanında bulunan ve 'kızım' dediği köpeği de yakınlarına teslim edildi

Son dakika haberleri | Elazığ'da evinde cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!
Evinde cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!
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DHA

Elazığ´da tek başına yaşayan ve Adana´daki ailesini ziyarete gitmek için 29 Kasım´da bilet alan hemşire Şevval Gazel Bulut´tan (25) haber alamayan ailesi, dün sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak durumu bildirdi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Bulut´un Zafran Mahallesi´ndeki evine giden arkadaşları, kapı açılmayınca çilingir çağırdı. Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, eve girdiklerinde Bulut´u kapıya yakın yerde hareketsiz yatarken buldu.

GENÇ HEMŞİRENİN OTOPSİSİ YAPILDI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Bulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut´un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

AŞIRI DOZDA KAS GEVŞETİCİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Bulut'un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte edildiği tespit edildi.

DEPRESYONA GİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bulut'un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesi´nden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirtildi. Yalnız yaşayan ve `kızım´ dediği bir köpeği bulunan Bulut´un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana´ya ailesinin yanına gitmek istediği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hemşire Bulut´un yaklaşık 1 hafta gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bulut´un `kızım´ dediği ve evde yanında bulunan köpeği de, yakınlarına teslim edildi. Bulut'un cenazesi sabah saatlerinde defnedilmek üzere ailesi tarafından Adana'ya götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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