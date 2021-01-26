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Evinde düşerek fenalaşan kişinin ölümü şüpheli bulundu

Malatya'da evinde düşerek fenalaştığı ileri sürülen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis, olayla ilgili inceleme başlattı

Evinde düşerek fenalaşan kişinin ölümü şüpheli bulundu
İHA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi Dervişler Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, eşi ve çocukları evde bulunmayan, 53 yaşında olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Vahap Murat D. gece saatlerinde beraberinde 25 yaşlarında bir gençle birlikte ikametine geldi. Bir süre sonra beraberindeki genç Vahap Murat D.'nin evin içerisinde düşerek fenalaştığını belirterek komşulardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı ile polis ekipleri olayın gerçekleştiği daire de inceleme yaptı. İHA'nın haberine göre; olay esnasında Vahap Murat D.'nin yanında bulunan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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