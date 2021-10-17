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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUÇ OLAY! Son dakika: Evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu - Haberler
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Evli genç evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde 24 yaşındaki Rıfat Dökmeci, evinde karın bölgesinden tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

KORKUÇ OLAY! Son dakika: Evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu - Haberler
Evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
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DHA

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 sokakta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlemek için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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