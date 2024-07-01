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        Haberler Gündem Güncel Evinden Roma dönemine ait heykel ve sütunlar çıktı | Son dakika haberleri

        Evinden Roma dönemine ait heykel ve sütunlar çıktı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait mezar başı heykeli ve mezar taşı sütunları ele geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:57
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        Evinden Roma dönemine ait heykel ve sütunlar çıktı
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        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Kartepe ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar başı heykeli ve altı adet mezar taşı sütunu ele geçirildi.

        Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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        #Roma dönemi
        #tarihi eser
        #kocaeli
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