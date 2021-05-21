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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Zonguldak'ta korkunç olay! Evini ateşe verdi, canından oldu
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Evini ateşe verdi, çıkan yangında feci şekilde can verdi

Zonguldak Devrek'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Karka, evini benzin dökerek ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan Karka, feci şekilde can verdi

SON DAKİKA: Zonguldak'ta korkunç olay! Evini ateşe verdi, canından oldu
İHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde madde bağımlısı 50 yaşındaki Muhammet Karka, evinde kendisinin çıkardığı yangında hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Zonguldak’ın Devrek İlçesi Pazar yeri Gül Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Karka isimli vatandaş, oturduğu evi benzin dökerek ateşe verirken, çıkan yangın sonucunda kendisi de alevlerin arasında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Madde bağımlısı Muhammet Karka yangın anında evde olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Madde bağımlısı adamın yanmış cansız bedeni ekipler tarafından evden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

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