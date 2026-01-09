Habertürk
Habertürk
        Evini ateşe verip, yangını izledi

        Evini ateşe verip, yangını izledi

        Ankara'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadının, yalnız yaşadığı evi ateşe verip, yangını izlediği ileri sürüldü. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 19:31 Güncelleme: 09.01.2026 - 19:31
        Evini ateşe verip, yangını izledi
        Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katında A.G.'nin oturduğu evde sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Komşuları, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.G.'nin, evi ateşe verip, sokakta yangını izlediğini iddia etti. A.G. polis tarafından gözaltına alındı. Yangının nasıl çıktığını bilmediğini ileri süren A.G., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

        'ATEŞE VERDİM DEYİP ÇIKTI'

        Apartmanda yaşayanlardan K.N., "Alttaki komşu bizi arayarak, 'Evimiz yanıyor, hepimiz yanacağız' deyince telaşla çıktık. Bir baktık, her taraf alevler içerisinde. Eşim komşuyla beraber söndürmeye çalışmış. Evden çıkarken gördüm, 'Ateşe verdim' diye bağırarak köpeğini alıp çıktı. Bunun üzerine itfaiyeyi çağırdık. Daha önceden sabaha kadar bağırıp çağırmaları, tehditleri vardı. Sanki karşısında birisi var gibi bağırıyor, kavga ediyor, cam kırıyor, duvarlara vuruyor. Camlara tuhaf yazılar, tehditler yazıyor. Evde bağırıyor. Bina sakinleri olarak tedirgin oluyoruz. Madde kullandığı söyleniyor. Ne yaptığını bilmiyor. Bir yıldır buna benzer olayları sık sık yaşıyoruz. Burası annesinin evi, köpeğiyle birlikte yalnız yaşıyor. Annesi şehir dışında, ailesinden gelen giden yok. Apartman sakinleri imza topladı. Herkes imza attı, herkes şikayetçi, herkes çıkmasını istiyor ama hiçbir şekilde çıkaramıyoruz" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin incelemesi sonucu belirlenecek.

        Gün Başlıyor - 9 Ocak 2026 (İran'da Gösteriler Şiddetleniyor)

        İstanbul'u lodos fırtınası vurdu. İran'da gösteriler şiddetleniyor. Kolombiya Lideri Petrov, Trump'ı aradı. "Grönland güvenlik için önemli" ABD'yi karıştıran operasyon. 12. Yargı Paketi hazırlıkları. Altın alım-satımında yeni dönem. Suriye ordusu Eşrefiye'ye girdi. Özel'den Suriye açıklaması. Tom Barrack'tan Ateşkes açıklaması. İstanbul'a hafta başı kar geliyor. Habertürk ekibi Halep'te. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

