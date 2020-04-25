İHA

Alaçam'a 35 kilometre mesafede bulunan Terskırık Mahallesi'nde oturan Aslan Gökmen isimli vatandaş, kışın uzun sürmesi ve odunları koyacak yeri olmadığı için yaşadığı soruna ilginç bir çözüm buldu. İHA'nın haberine göre; vatandaş, odunları evinin duvarlarına dizerek ilginç bir görüntü oluştururken, odunların da yağmur ve kardan ıslanmasını önlemiş oldu.

Gazetecilere konuşan Gökmen, “Bu yıl havalar bir türlü ısınmadı, kendi imkanlarım doğrultusunda çare olarak odunları yağmur ve kardan korumak için böyle bir önlem fikri aklıma geldi. Böylelikle odunların ıslanmasını önlemiş oldum” dedi.