Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin için jandarma, AFAD ekipleri ve ilçe halkı seferber oldu. Sağanak ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen arama çalışmaları üçüncü günde yeniden başladı.

Salı günü öğle saatlerinde Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı göremeyen babaannesi, çevrede arama yaptı. Torununu bulamayan babaanne, ailesine haber verdi. Diğer aile üyeleri ile mahalle sakinlerinin de katılımıyla yapılan aramalardan da sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirildi.

Küçük çocuğun bulunması için jandarma, AFAD ve vatandaşların katılımıyla çalışma yürütülüyor. Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD bünyesinde bulunan 4 iz takip köpek timi katılıyor. Bölgede etkili olan sağanak ve havanın kararması nedeniyle dün akşam ara verilen arama çalışmaları yeniden başlarken, minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımı ile aranıyor. AFAD ekipleri arama çalışmalarında iz takip köpeği ile kadavra arama köpeği kullanıyor.