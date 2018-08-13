Evkur mağazaları çalışma saatleri 2018

1972 yılında Murat Halı Mağazaları adı altında faaliyetine başlayan Evkur, 1987 yılında perakende mağazacılığa adım atmıştır. 1994 yılında ismini EVKUR Alışveriş Merkezleri olarak değiştirmiştir. Evkur günümüzde 30’u İstanbul’da, 60’ı da Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde olmak üzere toplam 90 mağazası ile 40 ilde hizmet vermeye devam ediyor.

Evkur, cep telefonu, bilgisayar, elektronik, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, ısıtma-soğutma, spor aletleri, çelik, zücaciye, porselen, ev tekstili, halı, mobilya, kozmetik ve iç giyim gibi ürün gamından oluşan toplam 68 bin çeşit ürünü müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

EVKUR MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Evkur Mağazaları hafta içi her gün mesaiye 09:00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Evkur alışveriş mağazaları öğle arası molası vermemektedir. Ayrıca, Evkur'un Türkiye genelinde İstanbul dışındaki mağazalarında çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir.

EVKUR İLETİŞİM BİLGİLERİ

Evkur Merkez Binası, Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Evkur merkez şubesine 0 212 473 46 46 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz

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