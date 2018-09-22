Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayıran Çaykur Rizespor'u 1-o mağlup etti.
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Süper Lig'e aldığı 2 galibiyetle başlayan Kayserispor'la berabere kaldıktan sonraysa önce Atiker Konyaspor'a sonra da Beşiktaş'a mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3 puanla galibiyeti hatırladı.
Mücadelenin ilk bölümleri golsüz geçerken 43. dakikada sahneye Danijel Aleksic çıktı. Guilherme'nin asistini gole çeviren futbolcui takımını 1-0 öne geçirdi.
Çaykur Rizespor'da Matic Fink, 61. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor mücadeleden 3 puanla ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti. Çaykur Rizespor ise haftayı 3 puanla kapadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ