Damat soluğu emniyette aldı

Sivas’ta yaşayan 32 yaşındaki İsmail Doğan, akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel’de yaşayan 26 yaşındaki Azeri G.T ile 3 bin TL başlık parası ödeyerek iki ay önce dini nikahla evlendi.

Doğan’ın iddiasına göre, evlendikleri günden sonra G.T çeşitli sebeplerle sürekli para talep etti. İHA'nın haberine göre, Doğan, resmi nikah yapmak istediğinde ise iddiaya göre kadın hastalandığını iddia edip evini terk etti. Çeşitli bahanelerle G.T'ye ödediği paralar ile 60 bin TL dolandırıldığını ileri süren Doğan, ablası Demet Doğan ile Cumhuriyet Savcılığına gidip kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğan, “Evlendikten sonra her gün çeşitli bahanelerle para istedi. Önce başlık parası verdik. Sonra süt parası, ardından konsolosluk işlemlerinde ödenmek üzere 5 bin TL ödedim. Para talebi bitmek bilmiyordu. Durumdan şüphelenince resmi nikah yapmak istedik. Hastalandığını söyledi. Depresyona girdiğini iddia edince tedavi başlatıldı. Kaçacağını düşününce polis merkezine giderek yardım istedim. Burada 10 yıllık evli olduğunu öğrendik. Şu an Karamürsel’e geri döndü. Adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin” dedi.

Doğan’ın ablası Demet Doğan yaptığı açıklamada, kardeşinin mutlu bir yuva kurması için bu evliliğe razı geldiklerini ancak sonunda dolandırıldıklarını ileri sürüp, başkalarının da dolandırılmaması için konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.

İsmail Doğan düğün günü düğün arabasının üzerine “Türkiye’de yoktu Azerbaycan’dan aldım” yazmıştı. İki ay süren ve sonu hüsranla biten evlilikten geriye düğün görüntüleri ve bu fotoğraflar kaldı.

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