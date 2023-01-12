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Evleneceklere müjdeli haber! En az 33 bin TL ödeme yapılacak!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına gelen zamlar netlik kazandı. Hal böyle olunca ihtiyaç sahiplerine verilen ödeneklerin miktarları da artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 21 bin TL olan evlilik ödeneğinin ücreti yükseldi.

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  • Evleneceklere müjdeli haber! En az 33 bin TL ödeme yapılacak!

    Geçtiğimiz yıl 21 bin TL olan evlilik ödeneğinin ücreti gelen son dakika bilgilerine göre yükseltildi. İki yıllık ikramiyenin sahibi olmak isteyen evlilik arefesindeki kişiler araştırmalarına hız verdi. İşte detaylar...
  • Evleneceklere müjdeli haber! En az 33 bin TL ödeme yapılacak!

    EVLENME ÖDENEĞİ NEDİR?

    Evlenme ödeneği annesi ya da babası vefat etmiş kız çocuklarına verilen ödemedir. Anne veya babasını kaybeden bekar kız çocuklarına düzenli olarak maaş ödemesi yapılmaktadır.
  • Evleneceklere müjdeli haber! En az 33 bin TL ödeme yapılacak!

    EVLENME ÖDENEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan çeyiz parası geçtiğimiz yıl 21 bin TL olarak verilmekteydi. Bu yıl ödemenin en az 33 bin TL olacağı netleşti.
  • Evleneceklere müjdeli haber! En az 33 bin TL ödeme yapılacak!

    ÇEYİZ PARASI ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    Evlenme ödeneği (çeyiz parası) annesi ya da babası vefat etmiş ve bu sebeple ölüm aylığı alan kız çocuklarına verilmektedir. Bu ödeme yetim maaşı olarak da geçiyor. Anne veya babadan ölüm aylığı alan kız çocukları evlenmeleri halinde devletten destek ödemesi alabiliyorlar.
  • Evleneceklere müjdeli haber! En az 33 bin TL ödeme yapılacak!

    EVLENME ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

    Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'ya başvurması gerekmektedir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur. Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Fakat bu kişiler çeyiz parasını aldıkları zamandan itibaren iki yıl içerisinde boşanırlarsa, gelir ya da aylık bu sürede bağlanmaz. İki yıllık süre bitince aylıklarını alabilirler.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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